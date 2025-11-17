במחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת Journal of the American Heart Association, בחן צוות מדענים מאוניברסיטת ג'ורג'יה סטייט את השפעתה של תזונה המבוססת על מזונות מהצומח על מחלה שנחשבת יחסית נפוצה - 'דיספונקציה מיקרו-וסקולרית של הלב' (Coronary Microvascular Dysfunction), מחלה אשר גורמת להפרעה בזרימת הדם בכלי הדם הקטנים ביותר בלב, בלי קשר לחסימה בעורקים הראשיים.​

התסמונת פוגעת בכ-41% מהמטופלים הסובלים מאנגינה ללא מחלה חסימתית בעורקים הגדולים, והסיכון שלה בקרב נשים גדול בכ-45% לעומת גברים. לחץ דם גבוה מוכר כאחד מגורמי הסיכון המרכזיים למחלה, אך גם לאחר טיפול מוצלח בלחץ הדם, המחלה לא תמיד חולפת.

החוקרים נתנו לחולדות נקבות הסובלות מלחץ דם גבוה דיאטה שעשירה במזון מהצומח - לרבות קטניות, אגוזים, בטטה, ברוקולי, פלפל, אוכמניות ולימון - בהשוואה לדיאטה תעשייתית דלה בצומח. התוצאות הראו כי הדיאטה מנעה את התפתחות המחלה כאשר יושמה מהילדות, אך הממצא המרשים במיוחד היה שיפור בזרימת הדם התקינה גם בקרב חולדות בוגרות שכבר פיתחו את התסמונת, וכל זאת לאחר 12 שבועות בלבד, אף שלחץ הדם נותר גבוה.

"הצלחנו להראות לראשונה כי דיאטה מבוססת צומח יכולה למנוע וגם לשקם את הפגיעה בכלי הדם המיקרוסקופיים של הלב - גם כאשר יתר לחץ הדם נותר בעינו," הסביר החוקר הראשי ד"ר רמי נג'אר. הבדיקה העלתה עלייה בייצור תחמוצת חנקן (NO) החשובה להרחבת כלי הדם, שיפור במאזן האנטי-אוקסידנטים והפחתה במדדי דלקת ורדיקלים חופשיים.

מאחר שכיום כמעט ואין פתרונות תרופתיים יעילים למצב זה, במיוחד אצל נשים, החוקרים מציעים להתחיל בניסוי קליני רחב שיבחן את ההשפעה של תזונה מהצומח גם בקרב בני אדם - בתקווה להעניק מענה פשוט ונגיש למטופלים שהטיפול התרופתי עבורם מוגבל או לא מספק תוצאות.