הסוד של ויטמין C: האם כדאי לאכול פירות הדר או ליטול תוספים?

במשך עשרות שנים, ויטמין C נחשב ל"תרופת הפלא" של החורף. השמועה המפורסמת, שהופצה במידה רבה על ידי חתן פרס הנובל ליינוס פאולינג בשנות ה-70, גרסה כי נטילת כמויות גדולות של הוויטמין יכולה למנוע את הצטננות החורף הטורדנית.

אולם, מחקרים מודרניים של אוניברסיטת הרווארד ומוסדות מובילים אחרים משרטטים תמונה מורכבת בהרבה: עבור האדם הממוצע, ויטמין C לא ימנע מכם להידבק בצינון. הוא עשוי לקצר מעט את משך המחלה אם נלקח באופן קבוע, אך הציפייה שהוא יפעל כ"שכפץ" מפני וירוסים היא במידה רבה מיתוס ששרד מעבר לזמנו.

אחד המיתוסים הנפוצים ביותר הוא ש"ככל שמרבים, הרי זה משובח". במציאות, לגוף האנושי יש "תקרת ספיגה" ברורה מאוד. כשאנחנו נוטלים מינונים גבוהים במיוחד, כמו 1,000 או 2,000 מיליגרם בבת אחת, הגוף פשוט אינו מסוגל לעבד את הכמות הזו. התוצאה היא שהוויטמין העודף נפרש מהגוף דרך ההפרשות, ובמקרים מסוימים, צריכת יתר קיצונית עלולה אף להוביל לתופעות לוואי לא רצויות כמו אבנים בכליות או הפרעות במערכת העיכול.

המינון היומי המומלץ למבוגרים הוא צנוע בהרבה ועומד על כ-75 עד 90 מיליגרם בלבד - כמות שניתן להשיג בקלות באמצעות תזונה נכונה.

כאשר מדובר במקור הוויטמין, המומחים תמימי דעים: עדיף לקבל את הוויטמין מהצלחת ולא מבקבוקון הכדורים. בעוד שתוספי תזונה יכולים לסייע לאנשים הסובלים מחסור ספציפי, פירות וירקות מציעים חבילה שלמה של יתרונות. מעבר לוויטמין C, תפוזים, פלפלים אדומים (המכילים יותר ויטמין C מתפוז), קיווי וברוקולי מספקים גם סיבים תזונתיים ונוגדי חמצון נוספים הפועלים בסינרגיה עם הוויטמין. יתרה מכך, ויטמין C חיוני לא רק למערכת החיסון; הוא ממלא תפקיד קריטי בבניית קולגן (החלבון האחראי על גמישות העור וריפוי פצעים) ובשיפור ספיגת הברזל ממקורות צמחיים.

בשנים האחרונות, המחקר סביב ויטמין C פנה לכיוונים חדשים ומסקרנים, כולל בדיקת השפעתו בעירוי לווריד על חולי סרטן או חולים במצב קריטי. עם זאת, חשוב להדגיש כי מדובר בטיפולים רפואיים מבוקרים ושונים לחלוטין מנטילת כדור בבית.

עבור הציבור הרחב, השורה התחתונה נותרת פשוטה: שמירה על תזונה עשירה בפירות וירקות טריים היא הדרך הטובה והבטוחה ביותר ליהנות מהיתרונות האמיתיים של הוויטמין. המרדף אחר מינוני ענק של תוספים עשוי להועיל בעיקר ליצרני הוויטמינים, ופחות לבריאות שלכם.

מקור:

Myths and truths about vitamin C - Harvard Health Publishing