מקור חשוב לגוף המונע מחלות לב והזדקנות. ויטמין C ( צילום: Shutterstock )

מחקר מקיף שנמשך עשור וסיכם למעלה מ-100 מחקרים שונים, חושף רשימה הולכת וגדלה של יתרונות בריאותיים הקשורים לוויטמין C. "ככל שאנחנו חוקרים יותר את ויטמין C, כך אנחנו מבינים טוב יותר עד כמה הוא מגוון ביכולתו להגן על בריאותנו," אומר ד"ר מארק מויאד מאוניברסיטת מישיגן, "החל ממחלות לב וכלי דם, דרך סרטן, שבץ מוחי, בריאות העיניים ומערכת החיסון, ועד להארכת תוחלת החיים." לדבריו, רמות גבוהות של ויטמין C בדם עשויות להיות סמן תזונתי אידיאלי לבריאות כללית.

הוויטמין, המוכר גם בשם חומצה אסקורבית, הוא אחד מרכיבי התזונה הבטוחים והיעילים ביותר. הוא חיוני להתפתחות ותיקון של כל רקמות הגוף, משתתף ביצירת קולגן, בספיגת ברזל, בתפקוד מערכת החיסון, בריפוי פצעים ובשמירה על סחוסים, עצמות ושיניים. בנוסף, הוא פועל כנוגד חמצון ומגן מפני נזקי רדיקלים חופשיים, כימיקלים רעילים ומזהמים כמו עשן סיגריות. למרות שהמינון היומי המומלץ נמוך יחסית, ד"ר מויאד טוען כי המינון האידיאלי עשוי להיות גבוה יותר. "הגבול העליון הבטוח לצריכת ויטמין C הוא 2,000 מיליגרם ליום, וישנן ראיות חזקות לכך שנטילת 500 מיליגרם ליום היא בטוחה," הוא מסביר. חשוב לציין כי מחסור בוויטמין C נדיר מאוד במדינות מפותחות ומופיע בעיקר אצל מבוגרים הסובלים מתת-תזונה. במקרים קיצוניים, מחסור עלול להוביל לצפדינה - מחלה המאופיינת בחולשה, אנמיה, חבורות, דימומים ושיניים רופפות, מחלה זו היתה מצוייה בקרב יורדי ים בימים עברו שניזונו ממזון מיובש ואחיד במשך תקופות ארוכות שלא כללה פירות וירקות כלל. המחקרים מצביעים על קשר משמעותי בין ויטמין C לסטרס - מחסור בוויטמין זה נקשר למחלות הקשורות בלחץ, והוא הראשון שמתדלדל אצל אנשים השותים אלכוהול בכמות מוגזמת, מעשנים או סובלים מהשמנת יתר. בנוסף, למרות שאינו מרפא הצטננות, מחקרים מראים כי הוא עשוי למנוע סיבוכים חמורים יותר. "יש ראיות טובות לכך שנטילת ויטמין C בזמן הצטננות ושפעת יכולה להפחית את הסיכון לפתח סיבוכים כמו דלקת ריאות וזיהומים בריאות," מסביר מויאד. מחקר מעניין במיוחד שפורסם ב"American Journal of Clinical Nutrition" מצא כי אנשים עם הריכוזים הגבוהים ביותר של ויטמין C בדמם היו בעלי סיכון נמוך ב-42% לשבץ בהשוואה לאלה עם הריכוזים הנמוכים ביותר. החוקרים מציינים כי אנשים הצורכים יותר פירות וירקות לא רק יהיו בעלי רמות גבוהות יותר של ויטמין C, אלא גם יצרכו רכיבי תזונה אחרים החיוניים לבריאות, כמו סיבים, ויטמינים ומינרלים נוספים. בתחום 'האנטי-אייג'ינג'-מניעת הזדקנות, ויטמין C מראה תוצאות מבטיחות במיוחד. מחקר שבחן 4,025 נשים בגילאי 40-74 מצא קשר בין צריכה גבוהה של ויטמין C לסיכוי נמוך יותר למראה מקומט, יובש בעור ומראה עור מזדקן. בנוסף, טיפולים מקומיים עם ויטמין C הראו בחלק מהמחקרים הפחתה בקמטים. המומחים ממליצים על צריכת ויטמין C בעיקר דרך המזון, כאשר כוס מיץ תפוזים או חצי כוס פלפל אדום מספקים את הכמות היומית המומלצת. מקורות עשירים נוספים כוללים קנטלופ (59 מ"ג לכוס), ברוקולי מבושל (74 מ"ג לכוס), כרוב אדום (40 מ"ג לחצי כוס), קיווי (70 מ"ג ליחידה) ומיץ עגבניות (45 מ"ג לכוס). "אין ויטמין, מינרל או רכיב תזונה אחד שהוא 'כדור הקסם'," מסכמת המומחית לתזונה. "חשוב להסתכל על התמונה הכוללת ולאמץ תזונה מגוונת העשירה בכל רכיבי התזונה החיוניים - זו האסטרטגיה הטובה ביותר לבריאות טובה." המלצתה: קחו ויטמין יומי מולטי-ויטמין, כי רוב האנשים אינם מקבלים מספיק מכמה רכיבי תזונה, והקפידו על שטיפת ידיים תכופה למניעת הצטננות ושפעת. לבריאות