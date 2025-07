כדאי להכיר: ארבעה הרגלי מפתח לנשים לבריאות הלב בגיל המעבר 

תקופת הגיל המעבר מהווה נקודת מפנה קריטית בבריאות הלב של נשים. מחקר חדש שפורסם בכתב העת "Menopause" מציג ממצאים חשובים על האופן שבו נשים יכולות להגן על בריאות הלב שלהן במהלך שלב חיוני זה.

המחקר, שבדק כ-3,000 נשים במסגרת המחקר הארוך טווח "Study of Women's Health Across the Nation" (SWAN), מצא כי רק אחת מכל חמש נשים בגיל המעבר מגיעה לציון אידיאלי בכלי ההערכה הבריאותי של האגודה האמריקאית לבריאות הלב - "Life's Essential 8" (LE8). חשוב מכך, המחקר זיהה ארבעה גורמים שנמצאו כבעלי ההשפעה הגדולה ביותר על הסיכון העתידי למחלות לב: שינה איכותית, אי-עישון (ב"ה שבמחננו נמנעים מזה גם כך), ניהול רמת הסוכר בדם, וניהול לחץ דם.

כפי שמסבירה פרופ' סמאר אל-חודרי מאוניברסיטת פיטסבורג, המחברת הבכירה של המחקר: "סביב גיל הארבעים המאוחרות, בתקופת מעבר הגיל המעבר, נשים עוברות שינויים משמעותיים בבריאות הלב-וכלי הדם שלהן." השינויים כוללים עלייה בשומן הבטני (שומן ויסרלי), עלייה בסיכון לתסמונת מטבולית, שינויים בבריאות כלי הדם, ובעיות שינה.

ד"ר ניסי סופוגו, קרדיולוגית מהמרכז הרפואי לונג ביץ', מסבירה את המנגנון: "הירידה ברמות האסטרוגן אצל האישה היא התחלתם של כל השינויים הפיזיולוגיים ברמה התאית. יש זמינות פחותה של תחמוצת חנקן, עלייה בדלקת, ושינויים בקשיחות ובטונוס של שריר כלי הדם." התוצאה היא עלייה בלחץ הדם, עלייה בכולסטרול הרע וירידה בכולסטרול הטוב, עלייה במשקל, דיכאון ומתח, גלי חום, והפרעות שינה שכולן פוגעות בבריאות הלב.

המחקר מדגיש כי תקופת הגיל המעבר היא "נקודת מפנה קריטית" בבריאות הלב. ד"ר צ'נג-האן צ'ן, קרדיולוג התערבותי, מדגיש: "מכיוון שמחלות לב נותרות הגורם המוביל למוות בנשים, זיהוי ובקרה של גורמי הסיכון במהלך הגיל המעבר יכולים להשפיע באופן עצום על הבריאות בשנים הבאות." הוא מוסיף כי "תוצאות אלו מחזקות את החשיבות של ניהול גורמי הסיכון במניעת אירועים קרדיווסקולריים עתידיים לא רק בנשים בגיל המעבר, אלא בכל הקבוצות הדמוגרפיות."

המחקר מספק מדריך ברור לנשים בגיל המעבר בדמות ארבעה הרגלים מרכזיים. הראשון הוא שינה איכותית - השקעה בפתרון בעיות שינה, כולל טיפול בגלי חום שמפריעים לשינה. השני הוא הימנעות מעישון - הפסקת עישון, אפילו פאסיבי. השלישי הוא ניהול רמת הסוכר בדם - שמירה על רמות גלוקוז תקינות. הרביעי הוא שליטה בלחץ הדם - מעקב אחר לחץ הדם וניהולו כנדרש.

החוקרים מציינים כי יש צורך במחקר נוסף להבנת המכשולים העומדים בפני נשים בגיל המעבר בשמירה על בריאות הלב האידיאלית. עם זאת, הממצאים הנוכחיים מספקים מסגרת ברורה לפעולה. הודעה לנשים בגיל המעבר ברורה: התמקדות בארבעה התחומים הללו עשויה להיות המפתח להגנה על בריאות הלב לטווח הארוך. כפי שמדגישה פרופ' אל-חודרי: "נשים באמת צריכות לעבוד כדי לנטרל את כל השינויים הללו בגיל האמצע כדי להגן על בריאות הלב שלהן בשנים הבאות."

מקור: Medical News Today