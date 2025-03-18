הציפייה שימנע צינון, החיפוש הבלתי פוסק אחר המינון המושלם והוויכוח הנצחי בין תפוזים לכדורים: מומחי הבריאות עושים סדר באחד הוויטמינים הנערצים והנמכרים ביותר בעולם, ומגלים מתי הוא באמת הופך למגן החיסוני שלנו ומתי הוא פשוט נשטף מהגוף ללא תועלת (בריאות)
הפרי הקטן והשעיר שכבש את העולם מציע הרבה יותר מטעם נהדר: עושר של ויטמינים ומינרלים, תרומה לשיפור השינה ובריאות הלב, ויכולת להשתלב במגוון מתכונים. גלו את כל הסודות של הסופר-פרי שהגיע מסין, התאזרח בניו זילנד, וכעת מככב במטבחים בכל העולם (בריאות)
תנסו לגלות סימני צינון כאלו ואחרים, בסביבה אנושית כלשהי, מיד כולם יתנפלו עליכם בשלל עצות מגוונות, אבל אף אחד לא יפסח על העצה הכל כך ידועה ומועילה – ויטמין C כמובן * יצאתי קצת לקרוא ולברר מי הוא הוויטמין הפלאי הזה? והאם שמו הולך לפניו בצדק? ועוד משו, שמו הנוסף של ויטמין C הינו "חומצה אסקורבית" (בריאות)
אכילת ירקות היא אחד המרכיבים החשובים ביותר בארוחת הילדים אם נשים לב לתזונה שלהם נבחין כי רבים מהילדים אינם אוהבים לאכול ירקות יש לכך מגוון סיבות סבבתיות, אישיות, עניין של טעם ועוד * הסיבה המרכזית היא כי אנחנו כהורים לא מספיק עושים כנראה בשביל שהם יאהבו ירקות ופירות (בריאות)
"את חייבת ליטול ויטמין C" בטח שמעת זאת מסבתא שלך לפחות כמה פעמים לקראת החורף הבא עלינו לטובה. ויטמין זה נחשב כבעל תכונות חשובות שיסיעו לך לשמור על בריאות תקינה * תזכורת קטנה, למה כדאי לך לצרוך ויטמין C החורף הזה (בריאות)