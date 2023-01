קשה להפריז בשבחו של תפוח הזהב המופלא, אולם בכדי שתשתכנעו לאכול לפחות תפוז אחד ליום קיבצנו לכם את חמשת היתרונות הגדולים ביותר של התפוז, שכל אחד מהם מהווה סיבה מספקת לאכול כמה שיותר תפוזים מלאי בריאות. נסו לאכול תפוז אחד ביום, בכדי להנות מכל הטוב הזה:

1. ויטמין C - תפוז אחד יספק את מנת הויטמין C המלאה שהגוף שלכם זקוק לה ליום אחד. ויטמין C משמש כנוגד חמצון ובכך מונע מחלות בכלי הדם ובחמצן. בנוסף, ויטמין C מייצר קולגן השומר על בריאות העור ועל המראה החיצוני שלו.

2. מסייע לירידה במשקל - אנשים רבים בתהליכי דיאטה מרבים לשתות מיץ תפוזים, ויש לכך סיבה טובה. לא רק שהתפוז מסייע לכם לתחושת השובע, ולא רק שהוא מוסיף נוזלים לגוף, אלא מסייע לתהליכי חילוף החומרים בגוף. התפוז מכיל כמות רבה של סוכר טבעי, הידוע בסגולותיו הבריאותיות ושמסייע לירידה במשקל. בנוסף - התפוז כמעט ללא קלוריות ושומנים, והוא מכיל כמות רבה של סיבים תזונתיים המסייעים לכם לתחושת השובע.

3. מונע סרטן וסכרת - בתפוז קיימים החומרים בטא קריפטוקסנטין והספרידין הידועים כמונעים כמה סוגים של סרטן. כמו כן, גילו מחקרים, כי אכילת פירות הדר הוכחה כמונעת סוגים שונים של סרטן, בהם סרטן וושט, סרטן הקיבה וסרטן הפה והגרון. בנוסף , הויטמין C הקיים בתפוז מונע חימצון וגם בכך מונע היווצרות של תאים סרטניים.

התפוז הוכח גם כיעיל במניעת סוכרת. הפלבנואידים הנמצאים בתפוז מעכבים את העיכול של עמילן ובכך הם מונעים את עליית רמות הסוכר בגוף - ובכך מונעים את מחלת הסכרת.

4. שומר על העור והשיניים - התפוז שומר על הזוהר של עור הפנים, והוא אף משפר את גוון העור. בנוסף, התפוז מכיל קולגן - חומר שקיים בלא מעט תכשירים שמבטיחים לכם להיראות צעירים יותר. כמו כן, שומר התפוז על שלימות השיניים, ומכיל סידן המגן על השן מפני חורים.

5. איזון הכולסטרול - כפי שאתם בוודאי יודעים, הכולסטרול נחלק ל'כולסטרול הטוב' וה'כולסטרול הרע'. התפוז מפחית את כולסטרול ה-LDL בגופכם, ומוריד את רמת הכולסטרול הרע.