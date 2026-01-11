הוא מזהיר מפני רזים שמנים, מסביר למה הקפה ההפוך שלכם שווה לארוחה שלמה וחושף את ארבעת עמודי התווך של הבריאות שכל אחד חייב להכיר • וידאו-קאס חדש של משה מנס עם כל המומחים המובילים בתחומי התזונה הכושר גוף ונפש • והפרק הראשון עם עדי מגד, תזונאי קליני ומומחה ל'קיטו', שבריאיון מקיף מסביר: הזדקנות היא למעשה איבוד מסת שריר – אפשר לעצור את זה | צפו/האזינו (דבר ראשון)
כשהיינו ילדים, אמא בקשה שבנוסף לסלט הירקות והגבינה, נסיים מהצלחת גם את החביתה, כי "זה בריא". ואז, כשבגרנו, קמו כל מיני קולות שטענו אחרת. בקיצור, עזבו אתכם מרעשי רקע, הביצים טובות לנו וזו הסיבה לדבר (בריאות)
נמנעים ממזון המכיל שומן רב מחשש לבריאותכם? מהיום זה הולך להשתנות. מומחים קובעים כי הטענה האוסרת שימוש מופרז בשומנים אינה נכונה וכי להיפך - השומן דווקא טוב לבריאות. הכל על מחקר הכולסטרול המהפכני (בריאות)