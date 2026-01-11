הפחמימה המרעיבה: למה הדיאטה שלכם נכשלת כבר בארוחת הבוקר?

כולנו רוצים להיות בריאים יותר, לרדת במשקל ולהרגיש חיוניים, אבל רובנו נופלים באותן מלכודות קבועות. בראיון מרתק בפודקאסט "תהיה בריא", מארח משה מנס את עדי מגד, תזונאי קליני ומומחה לתזונת ספורט, לשיחה צפופה על מה שבאמת קורה בתוך הקליניקה ועל הטעויות הקריטיות שאנחנו עושים בדרך למשקל היעד.

מתי אנחנו באמת מתעוררים?

לפי מגד, רוב האנשים לא מגיעים לתזונאי כשהם "מרגישים טוב". "המסה העיקרית של האנשים מתחילה להתעורר בגיל 40-50", הוא מספר. "פתאום יש סוכר גבולי בבדיקות הדם, פתאום הכולסטרול עולה או לחץ הדם, ואז הם מתחילים להיות רציניים".

מגד מנפץ את המיתוס של ה-BMI ומציג שני מושגים חדשים:

"רזים שמנים": אנשים שנראים רזים כלפי חוץ, אך הרכב הגוף שלהם כולל אחוז שומן גבוה ומעט מאוד שריר."שמנים רזים": אנשים בעלי עודף משקל, אך בעלי מסת שריר גבוהה, מה שהופך אותם ל"צעירים מטבוליים" יותר.

מלכודת הבוקר: "הפחמימה המרעיבה"

אחד המושגים המרתקים בראיון הוא "הפחמימה המרעיבה". מגד מסביר שאכילת פחמימות פשוטות על הבוקר – כמו בורקס, וופל, עוגיה או לחם לבן – מקפיצה את רמת האינסולין וגורמת לגוף להיות במצב של רעב מתמיד לאורך כל היום.

"יש שני פתרונות", הוא אומר. "או לאכול בבוקר פחמימה מורכבת ומשביעה (כמו לחם מחמצת מלא), או – וזה מה שחלק מהמטופלים שלי עושים ומדווחים על ירידה מיידית במשקל – לא לאכול פחמימה בבוקר בכלל. להתמקד בחלבון ושומן: חביתה טובה, טונה, יוגורט עם אגוזים. זה פשוט 'סותם' את התיאבון לשאר היום".

איפה מתחבאות הקלוריות שלכם?

רבים מאיתנו בטוחים שאנחנו "כמעט לא אוכלים", אך מגד מצביע על קלוריות חבויות:

קפה הפוך: "מטופלת שלי שתתה 4 כוסות הפוך גדול ביום. זה יכול להגיע ל-800 קלוריות רק מהחלב!". שייק פירות: שייק שנראה בריא (תמרים, בננות, תותים) יכול להכיל בקלות 700 קלוריות וריכוז סוכר גבוה מאוד. סלטים: סלט הוא מצוין, עד ששופכים עליו קופסת טחינה שלמה שהופכת אותו לפצצת קלוריות.

הפסיכולוגיה של השינוי: שחור או לבן?

מגד מבין שדיאטה היא לא רק תפריט, אלא לוגיסטיקה ופסיכולוגיה. "המה לעשות נורא ידוע, העניין הוא היישום". הוא מחלק את האנשים לשניים:

טיפוסי שחור-לבן: אלו שזקוקים לגבולות סטריקטיים. עבורם הוא ממליץ על גמילה מוחלטת ממתוק (כולל דיאט קולה) למשך שבוע, כדי לנטרל את ההתמכרות לטעם המתוק העז. הטיפוס המשולב: אלו שיכולים לשלב קוביית שוקולד אחת ביום בלי ליפול.

הטיפ שלו לגמילה ממתוק? לימון וחומץ תפוחים. הטעם החמוץ מנטרל פיזיולוגית את התשוקה למתוק.

כושר גופני: ה"תרופה" לכל מחלה

מגד טוען כי הספורט הוא "הפסיכולוג האישי" והתרופה הטובה ביותר לדיכאון, חרדה, סוכרת ולחץ דם. הוא מחלק את הכושר לארבע קטגוריות שכל אחד חייב לשלב:

אירובי (הליכה/ריצה/שחייה): לשיפור סיבולת לב-ריאה ושריפת סוכר. אנאירובי (כוח/משקולות): חיוני במיוחד מגיל 40, כשהשריר מתחיל להידלדל. "שריר הוא המסה הכי אנטי-אייג'ינג בגוף". פעילות יומיומית (NEAT): עלייה במדרגות, שטיפת הבית, או חניית הרכב רחוק מהיעד. גמישות ומתיחות: לשמירה על המפרקים ומניעת פציעות.

לסיכום: "השינוי מתחיל במודעות", אומר מגד. בין אם זה לוותר על הלחם הלבן בבוקר או להרים משקוליות בבית למשך 15 דקות, שלוש פעמים בשבוע.

הבריאות שלכם בגיל 70 נקבעת לפי הבחירות שאתם עושים היום!