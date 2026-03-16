'דגי הים מתכווצים': שינויי האקלים מאיצים משבר דגים עולמי

התחממות האוקיינוסים משנה לא רק את טמפרטורת המים אלא גם את התפתחותם של בעלי החיים שבתוכם. מחקר חדש שפורסם ב־Science על ידי חוקרים מאוניברסיטת מונאש באוסטרליה מראה כי דגים בכל העולם הופכים קטנים יותר - תוצאה ישירה של לחץ סביבתי שמאלץ אותם לגדול מהר ולהתרבות מוקדם כדי לשרוד.

"מדובר בהתפתחות שמועילה לדגים, אך רעה מאוד לדייגים", מסביר פרופ’ קרייג ווייט, ראש בית הספר למדעי החיים במונאש. לדבריו, אף שהדגים שומרים על כושר הישרדות טוב יותר, הם מגיעים לשלב הרבייה לפני שהם מספיקים להגיע לגודל שממנו נהנים ענפי הדיג המסחריים.

מחיר ההסתגלות: פחות חלבון בצלחת

לפי המודלים שפיתחו החוקרים, בתרחיש של התחממות של 2 מעלות צלזיוס מעל לרמות שלפני העידן התעשייתי, צפויה תפוקת הדיג הגלובלית לרדת ב־22 אחוזים - הרבה מעבר ל־14 האחוזים שנחזו ללא ההשפעות שנמצאו. המשמעות: ההסתגלות של הדגים, שנועדה לשפר את סיכויי הישרדותם, מחמירה את השפעת שינויי האקלים על כלכלת הדיג בכמעט פי אחד וחצי.

למשל, בדג הפולוק של אלסקה - אחד ממקורות החלבון המרכזיים בצפון אמריקה - מדובר בירידה של כחצי מיליון טון בשנה, השווים ליותר ממיליארד מנות מזון איכותי שאובדות מדי שנה. "זהו נתון דרמטי שאי אפשר להתעלם ממנו," אומר פרופ’ דיוויד רצ’ניק מאוניברסיטת קליפורניה בריברסייד.

המודלים, שפותחו יחד עם החוקר יאן קוזלובסקי מאוניברסיטת יאגילוניה שבפולין, אומתו מול נתוני אמת - הכוללים מגמות מוכרות של ירידה בגודל ובגיל הבגרות של מינים כמו סלמון האטלנטי ובקלה מהים הבלטי.

מערכות אקולוגיות על סף שינוי בלתי הפיך

ההשפעה אינה נעצרת בשורת הנתונים הכלכליים. כאשר הדגים הופכים קטנים יותר, משתנה גם מאזן הטרף והטורף במעמקי הים. "האוקיינוס פועל לפי כלל פשוט - גדולים אוכלים קטנים," אומר פרופ’ ג’וזף טראביס מאוניברסיטת מדינת פלורידה, מחבר מאמר נלווה למחקר. "כששוברי הכללים הללו משתנים, כל המערכת יכולה להיכנס למצב חדש שאין ממנו דרך חזרה."

על פי המחקר, דווקא מערכות המים המתוקים צפויות לסבול יותר מהתכווצות הדגים, משום שטמפרטורת הנהרות והאגמים עולה בקצב מהיר מזה של האוקיינוסים. החוקרים מדגישים כי הגבלת ההתחממות הגלובלית ל־1.5 מעלות בלבד עשויה לשמר כ־18 מיליון טונות של תפוקת דיג שנתית - הבדל שעשוי להשפיע על ביטחון תזונתי של מיליוני אנשים ברחבי העולם.

"ככל שכל מעלה נוספות, כך נעלמים עוד מיליוני ארוחות מן העולם," מסכם פרופ’ ווייט. "מה שקורה לדגים הוא תזכורת חדה לכך שדבר לא יוכל להציל אותנו אם לא נרסן את ההתחממות."