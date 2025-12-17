כיכר השבת
אחרי "לילה לבן"

לראשונה השנה: בחרמון התעוררו למרבד לבנבן גם במפלס התחתון | תיעוד

לראשונה השנה, המפלס התחתון של אתר החרמון נצבע גם הוא בלבן | מהאתר נמסר כי כ-2 ס"מ של שלג כיסו בעדינות את מורדות הסקי | הטמפרטורה במפלס התחתון עומדת על מעלה אחת (בארץ)

החרמון, הבוקר (צילום: אתר החרמון)

החורף סוף סוף הגיע לישראל. הבוקר (רביעי), המפלס התחתון של אתר החרמון נצבע גם הוא בלבן. כ-2 סמ' של שלג כיסו בעדינות את מורדות הסקי, לראשונה השנה. כעת הטמפרטורה היא 1° במפלס התחתון. וקצת פחות במפלס העליון שהתכסה בשלג כבר אתמול.

החרמון, הבוקר (צילום: אתר החרמון)

במהלך הלילה ירד גשם במרבית אזורי הארץ, עם הצטברות של 15-5 מ"מ נוספים למאזן המשקעים. במבט כולל, כמויות המשקעים שירדו עד כה ביחס לעונה הן טובות מאוד, ובמרבית האזורים ירדה כמות גדולה מזו שאמורה הייתה להצטבר עד כה. החריגים הם אזורי רמת הגולן והגליל, שם ירד פחות גשם.

בשעות הבוקר צפוי להיפסק הגשם בצפון ובמרכז, שם צפוי להיות מעונן חלקית. בדרום עדיין ייתכן גשם מדי פעם עד שעות הצוהריים, ובחצי הראשון של היום עדיין קיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. היום תורגש ירידה בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל לעונה.

הלילה הקרוב יהיה בהיר וקר במיוחד. קיים חשש לקרה במקומות המועדים. בכל אזורי הארץ ימדדו טמפרטורות חד ספרתיות, ובחלק מהאזורים תתקרב הטמפרטורה ל-0 מעלות. ביום חמישי אמנם תורגש התחממות, אך יישאר מעט קריר.

