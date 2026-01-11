הוא מזהיר מפני רזים שמנים, מסביר למה הקפה ההפוך שלכם שווה לארוחה שלמה וחושף את ארבעת עמודי התווך של הבריאות שכל אחד חייב להכיר • וידאו-קאס חדש של משה מנס עם כל המומחים המובילים בתחומי התזונה הכושר גוף ונפש • והפרק הראשון עם עדי מגד, תזונאי קליני ומומחה ל'קיטו', שבריאיון מקיף מסביר: הזדקנות היא למעשה איבוד מסת שריר – אפשר לעצור את זה | צפו/האזינו (דבר ראשון)
איזה מזון גורם לכם פחות נזק לגוף? הדיון הציבורי האחרון עוסק בפחמימות ושומנים אל מול סוכרים. ד"ר אסנת רזיאל מנסה לעשות סדר בדברים ולהבין מה המשמעות של כל רכיב כזה בדיאטה שלנו. ומה קורה למי שסובל מקרבופוביה? (בריאות)