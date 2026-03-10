רוכבים על אופניים? מחקר חדש חושף את ההשפעה של 20 דקות רכיבה

לפי מחקר שערכו חוקרים מאוניברסיטת איווה, די ב־20 דקות של רכיבה על אופניים - אפילו בקצב "נוח אך מאתגר" - כדי להדליק את מעגלי הזיכרון במוח. 14 מטופלים בגילי 17 עד 50, שסבלו מאפילפסיה ועברו ניטור מוחי פולשני לצורך איתור מוקד ההתקפים, השתתפו בניסוי הייחודי. במהלך הניסוי עסקו המשתתפים ברכיבה רציפה על מתקן פדלים נייח, בעוד אלקטרודות שתלויות במוחם רשמו בזמן אמת את הפעילות החשמלית.

הנתונים גילו עלייה מובהקת בתדירות ה"גלים" - או 'ripples' - תנודות מהירות במיוחד בתדרים של 70 עד 160 הרץ שמקורן בהיפוקמפוס. יותר מכך, הגלים הללו נצפו מתואמים לאחר הרכיבה עם רשתות מוחיות רחבות יותר, בהן הרשת הלימבית והרשת במצב מנוחה (default mode network), הידועות בתפקידן המרכזי בזיכרון. החוקרים מצאו גם כי ככל שדופק הלב היה גבוה יותר בזמן האימון, כך גברה פעילות הגלים לאחריו – רמז לכך שעוצמת הפעילות עשויה להיות מנגנון מרכזי באפקט המוחי.

פרופ’ מישל ווס, החוקרת הראשית, הסבירה כי ממצאים דומים נצפו בעבר בעכברים – אולם זו הפעם הראשונה שבה נאספה עדות ישירה מבני אדם. "הודות לרישום המוח הפנימי, יכולנו לראות כיצד אפילו אימון בודד משנה במהירות את קצב הפעילות העצבית ואת הקשרים בתוך רשתות הזיכרון," אמרה. "זהו צעד משמעותי בהבנת הדרך שבה הגוף והנפש משוחחים בזמן פעילות."

לדברי ווס, אף שהניסוי נערך בקרב חולי אפילפסיה, תבניות הפעילות שתועדו תואמות למה שנצפה במחקרים קודמים בקרב אנשים בריאים באמצעות fMRI. "הדמיון הזה מחזק את ההבנה שמדובר בתגובה אנושית כללית של המוח לפעילות גופנית, ולא במנגנון ייחודי לחולים," הדגישה החוקרת.

השלב הבא, כך מוסיפים המדענים, יהיה לשלב בין מדידת הפעילות החשמלית לבין מבחני זיכרון בזמן אמת – במטרה לבדוק כיצד שינויי הגלים הללו מתורגמים לשיפור בפועל ביכולות הקוגניטיביות.