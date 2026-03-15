היום במסגרת התוכנית 'תהיה בריא עם משה מנס' הגיע אלינו רועי יעבץ – אחד מהמומחים המובילים בישראל בתחום התזונה הקלינית, הפיזיולוגיה של המאמץ והמחקר. יעבץ, שמשלב ידע עמוק עם ניסיון קליני רב, חשף מחקר חדש ומטורף ששובר מיתוס עמוק: האם באמת צריך "לרוץ, להזיע ולעשות אירובי" כדי לרדת במשקל? או שיש דרך הרבה יותר חכמה, יעילה ובריאה?

המחקר בדק: מה באמת קורה כשיורדים במשקל?

המחקר, שהתפרסם לאחרונה, נערך בהובלתו של הפיזיולוג יאיר להב (מוכר מאוד בקהילה המקצועית), בשיתוף רועי יעבץ ובהנחיית פרופ' יפתח גפנר. זהו מחקר רטרוספקטיבי (מבט לאחור) שכלל נתונים אדירים ממטופלים בקליניקה של יאיר להב. כל המשתתפים באו עם אותה מטרה: ירידה במשקל.

החוקרים חילקו את הנבדקים לשלוש קבוצות:

קבוצה שעשתה פעילות אירובית (ריצה, הליכה מהירה וכו').קבוצה שעשתה אימוני התנגדות (משקולות, מכונות, גומיות – חדר כושר סטנדרטי).קבוצה שלא עשתה שום פעילות גופנית.

התוצאה המדהימה: כולם ירדו באותה כמות משקל – בין 5 ל-7 ק"ג בממוצע, בתקופה של 5-7 חודשים. אבל כאן מגיע ההבדל האמיתי – איכות הירידה.

בקבוצת אימוני הכוח:

נשמרה ואפילו עלתה מסת השריר (המסה הרזה).רוב הירידה במשקל הייתה שומן טהור. בשתי הקבוצות האחרות (אירובי + ללא פעילות): ירדו גם במסת השריר (שרפו שריר).

יעבץ מסביר: "הדיאטה הייתה זהה לכולם – תפריט אישי שתפור כמו חליפה אחרי בדיקת חילוף חומרים. כמות חלבון גבוהה יחסית כדי לשמור על השריר. אבל רק מי שהרים משקולות – שמר על השריר ואפילו הגדיל אותו."

למה הגוף שורף שריר בדיאטה?

"הגוף חכם," אומר יעבץ. "כשאין גירוי – הוא לא 'צריך' את השריר. השריר יקר מבחינת אנרגיה, אז הוא מפרק אותו כדי לקבל חומצות אמינו. אבל כשאתה מרים משקולות – השריר מקבל מסר: 'אתה חשוב, אל תפרק אותי'. התוצאה: יותר שריר = יותר כוח, יותר חוזק, פחות יו-יו."

סרקופניה – הסכנה הנסתרת של ירידה "מהירה"

יעבץ מזהיר: "מי שיורד 40 ק"ג רק מדיאטה בלי אימוני כוח – עלול לפתח סרקופניה. זה מצב של חולשת שרירים קשה. האדם לא יכול לקום מהכיסא לבד, להרים דברים, לשמור על שיווי משקל. זה קורה גם לצעירים ש'רק דיאטו'. ויש גם 'סרקופניק אוביסיטי' – שמן אבל עם מעט שריר."

גברים, נשים, ילדים – כולם יכולים (ואף חייבים) ילדים: מיתוס מוחלט. אימוני כוח בטוחים, לא פוגעים בגדילה. רק להתאים משקלים נמוכים + מדריך.

נשים: "אל תפחדו להיראות 'שריריות'. זה פשוט לא קורה. הנשים עלו במסת שריר ביחס זהה לגברים – אבל בפרופורציה למשקל הגוף. אתן לא תהפכו לגברים."אחרי גיל המעבר: אימוני כוח חשובים במיוחד – גם לשמירה על העצמות (בגלל ירידה באסטרוגן).

המלצה פרקטית מהמחקר

"הכי טוב – לשלב אירובי + כוח. אבל אם יש לך רק שני אימונים בשבוע – תעשה אימוני התנגדות. את ההליכה/ריצה תוכל לעשות בכל יום: עלייה במדרגות, סיבוב קצר. בחדר כושר – תתמקד במה שחדר כושר נועד לו: משקולות."

למה סיפורי הצלחה של "דודה של סבתא" לא מספיקים?

בסוף הראיון עבר משה מנס לנושא חשוב מאוד למגזר: איך מבדילים בין מחקר אמיתי לבין "שמעתי ש...".יעבץ עונה: "סיפור אחד לא מוכיח כלום. מחקר אמיתי עושה רנדומיזציה, קבוצת ביקורת, בודק את כל המשתנים. זה מה שהופך את התוצאות לאמינות. כשאתם רואים '300 אלף מחקרים' – תמיד תשאלו: מי מימן? מה גודל האפקט? האם זה סטטיסטית מובהק?"

המסקנה:"אתה יכול לרדת במשקל גם בלי ספורט. אבל אם אתה רוצה ירידה בריאה, שתשמור על כוח, חוזק, תפקוד יומיומי, ותמנע חזרה מהירה של המשקל – אימוני התנגדות הם חובה. זה לא בשביל 'להיראות', זה בשביל להישאר חזקים."

רועי סיים בדברים חמים: "הגוף שלנו בנוי להרים, לסחוב, להתאמץ. תנו לו את זה – ותקבלו תוצאות שאתם לא רק רואים במשקל, אלא מרגישים בכל יום."

- הדיאטה שהוכחה מדעית כיעילה ביותר שיחה עם התזונאי הקליני עדי מגד

- 5 הדברים שיאריכו לכם את החיים ב-10 שנים לפחות | פרופסור יובל חלד

- הפחמימה המרעיבה: למה הדיאטה שלכם נכשלת כבר בארוחת הבוקר?

- האמת על סוכר בפירות: מה שלא סיפרו לכם עד היום | דוקטור צחי כנען

- הסוד להתמדה בכושר: מה שלא סיפרו לכם | הפסיכותרפיסט אלון סגל