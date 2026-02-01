כיכר השבת
"תהיה בריא" | פרק 4

מהם הפירות "הכי בריאים" בעולם ואיזה מאכל פופולרי מוגדר רשמית כ"מסרטן"? | ריאיון ל'ט"ו בשבט'

חג האילנות הגיע והשולחנות מתמלאים בפירות יבשים וצבעוניים, אך האם הכל באמת בריא? | ד"ר צחי כנען, דיאטן קליני ומומחה להרזיה ומטבוליזם וספורט, בריאיון מקצועי מקיף | מהו ה"סופר-פוד" האמיתי, למה אין לכם מה לפחד מ'סוכר הפירות' ומה הסוד שבצבעים | פרק 4 של "תהיה בריא" עם משה מנס (אולפן כיכר) 

סדרת 'תהיה בריא' | פרק 4 (צילום: אבי לודמיר | הפקה ותיאום: איציק אוחנה)

ט"ו בשבט הגיע ובמסגרת התוכנית "תהיה בריא" של 'כיכר השבת', מדריך הכושר משה מנס ישב לבדוק עם ד"ר , דיאטן קליני Ph.D מומחה בתחום ההרזיה, מטבוליזם ותזונת ספורט - מה באמת קורה מאחורי החגיגה הצבעונית של הפירות והירקות.

תחילה ד"ר כנען מציג כלל אצבע פשוט המבדיל בין לבין תעשייה: "מה שברא בורא עולם – זה טוב; מה שהאדם יצר - זה לא כזה טוב".

סוכר הפירות: האם הוא באמת אויב?

רבים חוששים מהסוכר הנמצא בפירות, במיוחד חולי סוכרת, אך ד"ר כנען מנפץ את המיתוס. לדבריו, הסוכר בפרי אינו מזיק בצריכה נורמלית כי הוא נמצא בתוך "עטיפה טבעית" המעכבת את ספיגתו בדם. הבעיה מתחילה כשהאדם מעבד את הפרי - למשל, בננה מיובשת שהוסיפו לה סוכר היא "מעשה שלא ייעשה". עם זאת, פירות יבשים טבעיים שעברו ייבוש בלבד ללא תוספות, כמו תמר או תאנה, הם מצוינים כל עוד אוכלים אותם במתינות.

הסוד שבצבעים והונאת ה"סופר-פוד"

ד"ר כנען מסביר כי הצבע המרהיב של הפירות הוא למעשה מערכת ההגנה שלהם מפני השמש היוקדת. צבעים אלו הם נוגדי חמצון שמאפשרים לצמח לשרוד בתנאים קשים, וכשאנחנו אוכלים אותם, היתרונות הללו עוברים אלינו.

אך אל תתנו לשיווק להטעות אתכם: המושג "סופר-פוד" הוא טעות שיווקית מוחלטת. "אין מזון שהוא יותר טוב מאחר; שמן זית, תמר ותאנה – כולם מלכים וכולם תורמים לבריאות". הוא מזהיר במיוחד מפני קפסולות של פירות וירקות המבטיחות לרפא סרטן: "זה קשקוש מוחלט. כדי להוכיח שמוצר מונע מחלה צריך מעבדות סטנדרטיות, ולא הבטחות של מוכר בדירה". אין קיצורי דרך ב, בדיוק כפי שאין קיצורי דרך בלימוד תורה – מדובר בעמל ובתהליך הדרגתי.

זהירות: המאכל המסרטן במקרר שלכם

במהלך הריאיון נחשף פרט מזעזע בנוגע לקניות שלנו בסופר. בעוד שפירות, ירקות, עוף ודגים הם מוצרי יסוד בסיסיים וטובים, ישנו מוצר אחד שצריך להתרחק ממנו. "הפסטרמה היא המזון היחיד שארגון הבריאות העולמי חתום עליו כחומר מסרטן", חושף ד"ר כנען. מדובר במזון מעובד, מומלח ומעושן שמהווה סכנה של ממש לבריאות.

הטריק להרגלת ילדים לפירות וירקות

איך גורמים לילדים לאכול בריא בעידן של חטיפים? ד"ר כנען מציע שיטה פשוטה: להנכיח את הפרי בלי להגיד מילה. במקום לעשות "אווירון" או להכריח, פשוט חתכו אבטיח או שטפו עגבניות שרי והניחו אותן על השיש במקום נגיש.

בנוגע לממתקים, הוא מציע שני טיפים מרתקים:

  1. גבולות גזרה: קבעו ממתק אחד ליום, ובכך תייצרו משמעת בלי תחושת חסך.
  2. צמצום הגיוון: מתברר שדווקא גיוון גדול במגירת הממתקים גורם לילד לאכול יותר. אם תשימו במגירה רק 3-4 סוגים קבועים, הילד יאבד עניין הרבה יותר מהר.

השתדלות, לא קיצוניות

לסיום, ד"ר כנען מזכיר כי בריאות היא לא "הכל או כלום". כשאנחנו הולכים לאירוע או נמצאים בדרכים, עלינו לעשות "השתדלות" – לבחור את הטוב ביותר מתוך האפשרויות הקיימות. אם אתם בחנות נוחות, חפשו גזר גמדי או מוצר ללא סוכר במקום בורקס. במוצרי חלב, העדיפו יוגורט טבעי על פני יוגורט "מעודן" שהוא למעשה מסוכר.

"אין כמו האמת", הוא מסכם. פלפל כתום אחד ביום לא ישפר לכם את הריכוז באופן פלאי; רק שינוי אמיתי שכולל תזונה לא מעובדת ופעילות גופנית בטווח הרחוק יביא לשיפור בבריאות.

