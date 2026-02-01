ד"ר צחי כנען הוא דיאטן קליני ומומחה למטבוליזם ובריאות הציבור, בעל תואר ראשון בהצטיינות בתזונה קלינית מהאוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שני באפידמיולוגיה מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ודוקטורט בבריאות הציבור עם התמחות במטבוליזם מאוניברסיטת תל אביב. נשוי ואב לשלושה ילדים, ומשלב בין עבודתו המקצועית לבין תחרויות סיבולת כגון אולטרא-מרתון, טריאתלון ואיש ברזל.

במהלך עשרים שנות עבודתו כדיאטן קליני, פיתח ד"ר כנען גישה ייחודית המשלבת טיפול קוגניטיבי-התנהגותי עם תכנית תזונה מותאמת אישית, במטרה לשמר הישגי הרזיה לאורך שנים. התובנות שצבר בטיפול במטופלים רבים הובילו אותו ליצירת מתודולוגיה יעילה וישימה המתמקדת לא רק בירידה במשקל, אלא בשינוי התנהגותי ארוך טווח המאפשר שמירה על התוצאות לאורך זמן.

ד"ר כנען מוביל פיתוחים טכנולוגיים מתקדמים בתחום הפיסיולוגיה והמטבוליזם, והקים את המעבדה המטבולית הראשונה בעולם המביאה את חזית המדע אל הטיפול האישי. המעבדה מאפשרת ביצוע בדיקות מתקדמות למדידת קצב חילוף החומרים, ניתוח הרכב הגוף, ומדדים פיסיולוגיים נוספים המסייעים בהתאמת תכניות תזונה ואימון באופן מדויק ומבוסס מדע.

בתחום תזונת הספורט, נחשב ד"ר כנען לאחד מבכירי תזונאי הספורט בישראל. הוא מתמחה בבניית תכניות אימון וכושר גופני בתחום המאמץ הגופני האירובי, ומלווה ספורטאים מקצועיים וחובבים בהתאמת תזונה לצרכי האימון והתחרות. הניסיון האישי שלו כמתחרה בתחרויות סיבולת מעניק לו הבנה מעמיקה של הצרכים התזונתיים והפיזיולוגיים של ספורטי סיבולת.

במסגרת עבודתו המקצועית, משמש ד"ר כנען כיועץ לחברות מזון ומרצה מבוקש בכנסים מקצועיים לאנשי מקצוע, לספורטאים ולקהל הרחב. הרצאותיו מתמקדות בנושאים כגון מטבוליזם, תזונה מותאמת אישית, תזונת ספורט, וגישות מבוססות מדע להרזיה ושמירה על משקל בריא. הוא ידוע ביכולתו להעביר מידע מדעי מורכב באופן נגיש ומעשי.

הגישה המקצועית של ד"ר כנען מבוססת על שילוב בין מחקר אקדמי, ניסיון קליני עשיר, וטכנולוגיה מתקדמת. הוא מדגיש את החשיבות של התאמה אישית בתכניות תזונה, תוך התחשבות במאפיינים המטבוליים הייחודיים של כל אדם, באורח החיים שלו, ובמטרות הבריאותיות והספורטיביות שלו. גישה זו מאפשרת יצירת תכניות בנות קיימא המתאימות לצרכים האישיים של כל מטופל.