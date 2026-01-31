שבוע טוב וברוכים הבאים למהדורת 'דבר השבוע' - התוכנית שמשלבת בין אקטואליה בוערת, פנאי, טכנולוגיה והומור יהודי שנון, מגישה לכם השבוע תפריט עשיר במיוחד.

הריאיון המרכזי: ח"כ צבי סוכות

השבוע אנו מארחים לראיון מגזיני נוקב את חבר הכנסת צבי סוכות. בשיחה פתוחה הוא מתמודד עם השאלות הקשות: איך מסבירים לנער גבעות לציית לחוק כשאתה עצמך בנית קריירה על הפרתו? האם ה"ימין על מלא" נכשל במבחן המציאות ביהודה ושומרון? והאם הוא מרגיש נטל אסטרטגי מול הסנקציות הבינלאומיות? סוכות לא עוצר באדום ומשיב גם על המתח המובנה מול סמוטריץ' והבורגנות הדתית.

חגיגת ט"ו בשבט: מה שהבורא ברא - זה טוב

לרגל חג האילנות, אירחנו בפינת "תהיה בריא" את ד"ר צחי כנען, דיאטן קליני ומומחה למטבוליזם. כנען מציג תפיסה פשוטה אך עוצמתית: "מה שברא בורא עולם – זה טוב; מה שהאדם יצר – זה גרוע".

הסוד בצבע: מה אומר הצבע של הפרי על הוויטמינים שבו?

תזונה בחג: איך נהנים מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל ושומרים על הגזרה?

מבצע הטוסטר: ויש לנו זוכה!

אחרי מאות פניות, יש לנו מנצח במבצע הטוסטר הגדול! הכירו את אלי, ששלח לנו מתכון מפתיע לסלמון... בתוך טוסטר משולשים.

המתכון המנצח של אלי לסלמון בטוסטר:

לוקחים 4 חתיכות סלמון טרי, ממליחים וסוחטים לימון ל-20 דקות. שוטפים ומכינים רוטב: 2 כפות חרדל, 2 כפות מיונז, כף סוכר, כפית פפריקה ומעט פלפל שחור. עוטפים בנייר אפייה עם הרוטב, מכניסים לטוסטר לרבע שעה – ובתאבון!

עוד רעיונות שעלו בגמר:

ירקות קריספיים (פלצבו): קישואים, פטריות וגבינת חלומי עם שמן זית ומלח בתוך הטוסטר.

לביבות תפוחי אדמה: ניצול הלחץ של הטוסטר להוצאת נוזלים וקבלת מעטפת פריכה בטירוף.

לפנצ'יאון: הומור שחור עם יוסי חיים מימון

פינת הסאטירה שלא משאירה שבויים. השבוע במוקד:

איראן בלחץ: בכירי משמרות המהפכה בלי טלפונים? "אם הם יעברו לביפר, זה הכי חרדי שיש".

טלי גוטליב ומנסור עבאס: השיר החדש "השומר שבת - הבן עם עבאס".

770 בניו יורק: הטרוריסט שפרץ עם רכב. החסידים בתגובה: "איזו התלהבות להגיע להתוועדות!".

בית"ר ירושלים שטייגען: שחקני בית"ר לומדים 'בבא מציעא'. "זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה – בוא נבדוק ב-VAR...".

