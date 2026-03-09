דמיינו שאתם נכנסים לספרייה העירונית. על המדף מימין – ספר שמתאר את הקפאין כ"משפר ביצועים מטורף" וכנוגד חמצון מדהים. משמאל – כותרת זועקת על "התמכרות שהורסת את איכות החיים". הבלבול הוא מוחלט, והאדם הממוצע שרק רוצה להתאמן ולשמור על בריאותו, נותר חסר אונים מול הררי המידע.

בתוכניתנו "תהיה בריא עם משה מנס", אירחנו את ניר פינק דיאטן ספורט ומאסטרנט לפיזיולוגיה של המאמץ כדי להבין פעם אחת ולתמיד: האם הקפאין הוא החבר הכי טוב של הספורטאי, או האויב שמתחבא בתוך הכוס?

המספרים שמאחורי המיתוס

"קפאין הוא אחד התוספים הנחקרים ביותר בעולם תזונת הספורט, לצד הקריאטין," פותח פינק ומיד מטיל את המספרים על השולחן. "אנחנו רואים שיפור דרמטי בביצועים: בין 1% ל-4% באימונים אירוביים, ו-1% עד 3% באימוני התנגדות. זה אולי נשמע מעט, אבל עבור אתלט, זה ההבדל בין מדליה לבין מקום מחוץ לפודיום".

הקפאין פועל ישירות על מערכת העצבים המרכזית. הוא מעורר, מפקס, ואפילו משכך כאב – לא בכדי תרופות למיגרנה מכילות אותו כרכיב פעיל. אבל כאן בדיוק מסתתר המלכוד.

צילו הארוך של ה"פרי-וורקאוט"

הדרמה האמיתית מתחילה כשאנחנו בוחנים מה קורה בגוף שעות אחרי שהאימון הסתיים. פינק מצטט מחקר מטלטל של הדיאטנית האוסטרלית לואיס בורק: "הם נתנו למתאמנים תוסף 'פרי-וורקאוט' המכיל 217 מיליגרם קפאין בשעות הבוקר. 13 שעות לאחר מכן, הקפאין הזה עדיין השפיע על איכות השינה שלהם בלילה".

משמעות הדבר היא שגם אם שתיתם את הקפה או לקחתם את הקפסולה בבוקר, מערכת העצבים שלכם עלולה להישאר "דרוכה" הרבה אחרי שהשמש שקעה.

"בשביל שיפור קטן בביצועים, אתה עלול לדפוק לעצמך את השינה – וזה בעייתי."

מלכוד ה-3 כוסות

כאן עולה שאלת הפרקטיקה. כדי להגיע למינון שבאמת משפר ביצועים בספורט (בין 3 ל-6 מ"ג לקילו גוף), אדם השוקל 70 ק"ג צריך לצרוך לפחות 210 מ"ג קפאין. "זה שווה ערך לשלוש כוסות קפה במכה אחת," מסביר פינק. "זה לא פרקטי – כי אז תמצאו את עצמכם רצים לשירותים כל האימון".

הפתרון של רבים הוא קפסולות קפאין, אך כאן טמונה הסכנה לאוכלוסייה הכללית. בעוד שספורטאי הישגי מוכן להקריב רבות בשביל אותו אחוז של שיפור, האדם הממוצע שמתאמן שלוש פעמים בשבוע צריך לשאול את עצמו: האם זה שווה את זה?

הפרדוקס: משפר ביצועים או פוגע בהתאוששות?

השיא של הראיון הגיע כשפינק נגע בנקודה הכואבת ביותר: ההתאוששות. "אם יש לי ספורטאי שמתאמן בערב, ואני נותן לו קפאין בשעה שמונה כדי שיפציץ באימון – הוא לא יירדם בלילה. ואז מה עשינו? פגענו לו בהתאוששות של היום שאחרי. הוא לא ישן, הוא 'חגג' כל הלילה בערנות, והאימון הבא שלו ייראה בהתאם".

השורה התחתונה: הקפאין הוא כלי עוצמתי, אולי עוצמתי מדי. לפני שאתם בולעים את הקפסולה הבאה או מוזגים לעצמכם כוס קפה שלישית לפני חדר הכושר, כדאי שתחשבו לא רק על האימון הקרוב – אלא על הלילה שלכם. כי בסופו של דבר, אין תוסף בעולם שיכול להחליף שנת לילה טובה.