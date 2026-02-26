כיכר השבת
האשליה מתנפצת: מחקר חדש קושר סיגריות אלקטרוניות למחלות קטלניות

מצאים המטלטלים, שהתבססו על נתונים של למעלה מ-4.3 מיליון משתתפים, מגלים כי המשתמשים נמצאים בסיכון גבוה בעשרות אחוזים לפתח נזקים ריאתיים בלתי הפיכים (חדשות בעולם)

עישון סיגריה אלקטרונית. אילוסטרציה (נתי שוחט/פלאש 90)

במשך שנים הן שווקו כתחליף ה"נקי" והבטוח לסיגריות המסורתיות, אך מחקר מקיף וחדש שפורסם בכתב העת המדעי היוקרתי npj Primary Care Respiratory Medicine, השייך לקבוצת Nature מטיל צל כבד על עתידם הבריאותי של מיליוני משתמשים ברחבי העולם. הממצאים החדשים מבהירים: מה שנתפס כפתרון לגמילה עלול להתברר כמלכודת בריאותית בלתי הפיכה.

המטא-אנליזה המקיפה, שניתחה נתונים מיותר מ-4.3 מיליון משתתפים ב-17 מחקרים שונים, קובעת באופן חד-משמעי כי שימוש בסיגריות אלקטרוניות קשור לעלייה משמעותית בסיכון ללקות ב-COPD (מחלת ריאות חסימתית כרונית) – מחלה המאופיינת בדלקת קבועה והגבלת זרימת האוויר.

על פי הממצאים, משתמשים נוכחיים בסיגריות אלקטרוניות נמצאים בסיכון הגבוה ב-47.3% ללקות במחלה בהשוואה לאלו שמעולם לא השתמשו בהן. אצל אלו שאידו בעבר, הנתונים מדאיגים אף יותר עם סיכון מזעזע של 76.6% מעל הכלל. נתונים אלו מוכיחים כי הנזק למערכת הנשימה עלול להיוותר בעינו גם זמן רב לאחר הפסקת השימוש.

מה שהמשתמשים שואפים לריאותיהם אינו סתם "אדי מים" בריח פירות. הארוסול הנוצר מהחימום מכיל חלקיקים אולטרה-דקים, תרכובות אורגניות נדיפות, מתכות רעילות וכימיקלים כמו פורמאלדהיד. חומרים אלו חודרים עמוק לרקמות הריאה, מעוררים סטרס חמצוני וגורמים לדלקות כרוניות הדומות לאלו הנראות אצל מעשני טבק.

למרות שסיגריות אלקטרוניות עשויות להכיל פחות חומרים מסרטנים בהשוואה לסיגריות רגילות, החוקרים מדגישים כי הן רחוקות מלהיות חסינות מסיכונים. "הסיכון ל-COPD בקרב משתמשי סיגריות אלקטרוניות הוא אמנם נמוך מזה של מעשני טבק מסורתיים, אך הוא נותר משמעותי ומבהיל", נכתב במחקר.

1
אני בן 58, לפני שש שנים עברתי מסיגריות רגילות למכשיר אידוי, חד משמעית אני מרגיש פיזית שיפור ענק, הכתבה שיש בה לפסול את האידוי לעומת הסיגריות הרגילות אינה משקפת את תיפקודי ובריאותי הגופנית שהשתפרה
תומר לוי

