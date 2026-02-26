במשך שנים הן שווקו כתחליף ה"נקי" והבטוח לסיגריות המסורתיות, אך מחקר מקיף וחדש שפורסם בכתב העת המדעי היוקרתי npj Primary Care Respiratory Medicine, השייך לקבוצת Nature מטיל צל כבד על עתידם הבריאותי של מיליוני משתמשים ברחבי העולם. הממצאים החדשים מבהירים: מה שנתפס כפתרון לגמילה עלול להתברר כמלכודת בריאותית בלתי הפיכה.

המטא-אנליזה המקיפה, שניתחה נתונים מיותר מ-4.3 מיליון משתתפים ב-17 מחקרים שונים, קובעת באופן חד-משמעי כי שימוש בסיגריות אלקטרוניות קשור לעלייה משמעותית בסיכון ללקות ב-COPD (מחלת ריאות חסימתית כרונית) – מחלה המאופיינת בדלקת קבועה בריאות והגבלת זרימת האוויר.

על פי הממצאים, משתמשים נוכחיים בסיגריות אלקטרוניות נמצאים בסיכון הגבוה ב-47.3% ללקות במחלה בהשוואה לאלו שמעולם לא השתמשו בהן. אצל אלו שאידו בעבר, הנתונים מדאיגים אף יותר עם סיכון מזעזע של 76.6% מעל הכלל. נתונים אלו מוכיחים כי הנזק למערכת הנשימה עלול להיוותר בעינו גם זמן רב לאחר הפסקת השימוש.

מה שהמשתמשים שואפים לריאותיהם אינו סתם "אדי מים" בריח פירות. הארוסול הנוצר מהחימום מכיל חלקיקים אולטרה-דקים, תרכובות אורגניות נדיפות, מתכות רעילות וכימיקלים כמו פורמאלדהיד. חומרים אלו חודרים עמוק לרקמות הריאה, מעוררים סטרס חמצוני וגורמים לדלקות כרוניות הדומות לאלו הנראות אצל מעשני טבק.

למרות שסיגריות אלקטרוניות עשויות להכיל פחות חומרים מסרטנים בהשוואה לסיגריות רגילות, החוקרים מדגישים כי הן רחוקות מלהיות חסינות מסיכונים. "הסיכון ל-COPD בקרב משתמשי סיגריות אלקטרוניות הוא אמנם נמוך מזה של מעשני טבק מסורתיים, אך הוא נותר משמעותי ומבהיל", נכתב במחקר.