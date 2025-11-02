המלדיביים הפכה למדינה היחידה בעולם שמטילה איסור דורי על שימוש בטבק, במהפכה חסרת תקדים שנכנסה לתוקף ב-1 בנובמבר 2025. הנשיא ד"ר מוחמד מואיזו אישר את התיקון לחוק הפיקוח על הטבק במאי 2025, כשהמטרה המוצהרת היא להגן על בריאות הציבור ולקדם דור ללא טבק.

האיסור הלאומי קובע כי נאסר על כל אדם שנולד ב-1 בינואר 2007 או אחריו לרכוש, למכור או להשתמש במוצרי טבק. המהלך מחייב קמעונאים לוודא את גיל הרוכש לפני כל מכירה.

בנוסף לאיסור הדורי, המלדיביים מטילה איסור כולל על ייבוא, החזקה ושימוש בסיגריות אלקטרוניות, מכשירי אידוי (וייפים) ואביזרים נלווים לכל אדם, ללא קשר לגיל. אמצעי זה חַל גם על תיירים המבקרים במדינה.

החוק המתוקן אוסר גם על כל צורה של פרסום, חסות או פעילות קידום מכירות הקשורה לטבק.

מכירה לאדם מתחת לגיל החוקי עלולה לגרור קנס של 50,000 רופיה, בעוד שימוש במכשירי אידוי צפוי לקנס של 5,000 רופיה. צעדים אלו מדגישים את מחויבות המדינה להפחתת מחלות הקשורות לטבק וקידום חברה בריאה.