רשות המסים פרסמה היום (שני) את נתוני יבוא המוצרים בני הקיימא לחודש ינואר 2026, והמספרים מלמדים על התאוששות משמעותית וביקושים ערים בשוק הרכב ובמוצרי החשמל הביתיים, בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. סך ערך היבוא בחודש החולף עמד על 8.1 מיליארד דולר, עלייה של 11%.

הנתון הבולט ביותר בדו"ח נוגע לענף הרכב. בחודש ינואר נרשם יבוא של 22,045 כלי רכב פרטיים. מדובר בזינוק אדיר של 135.9% לעומת ינואר 2025, אז יובאו רק 9,347 רכבים.

ברשות המסים מסבירים כי העלייה הדרמטית אינה נובעת רק מביקוש טבעי, אלא בעיקר מהשוואה לחודש חלש במיוחד בשנה שעברה. בינואר 2025 היבוא היה נמוך מאוד, משום שציבור הרוכשים הקדים והזמין רכבים רבים בדצמבר 2024, רגע לפני כניסתם לתוקף של העלאת מס הקנייה על רכב חשמלי ועדכון נוסחת 'מיסוי ירוק'. תופעה דומה, אם כי בהיקף מתון יותר, נרשמה גם השנה, כאשר רוכשים הקדימו רכישות לדצמבר 2025 לפני עליית המס.

גם בגזרת הרכב המסחרי נרשמה עלייה נאה של כ-59%, עם יבוא של 1,351 רכבים. נתוני המגמה הכלליים מצביעים על עליה מתונה ורציפה ביבוא כלי רכב החל ממרץ אשתקד.

מחדשים את הבית: זינוק במכונות כביסה ומדיחים

נתונים המעניינים במיוחד את משקי הבית החרדיים נוגעים ל"מוצרים הלבנים" – מוצרי החשמל הגדולים החיוניים לתפעול הבית השוטף.

מהנתונים עולה כי הציבור הישראלי מחדש את מוצרי החשמל בהיקפים גדולים. נרשמה עלייה חדה ביבוא מכונות כביסה (עלייה של 40.2%) ומדיחי כלים (עלייה של 39.9%) בהשוואה לינואר אשתקד. גם ביבוא מקררים נרשמה עלייה נאה של 13.6%. גם בגזרת הטלוויזיות נרשמה עלייה של 15.5%.