"השוקולד הראשון בעולם המיוצר מקקאו מתורבת - עד סוף 2026"

טבלאות שוקולד לצד פול קקאו ( צילום: Shutterstock )

לאחר שנים של מחקר ופיתוח, חברת פוראטוס הודיעה השבוע כי היא נערכת להשקת מוצר השוקולד הראשון שיופק מקקאו מתורבת, עם השקה מתוכננת ללקוחות בארה״ב לקראת סוף 2026. מדובר בטכנולוגיית ייצור חדשנית שמבוססת על גידול תאי קקאו בביוריאקטורים - ללא צורך בעצי קקאו, קרקעות טרופיות או תנאי אקלים ייחודיים.

מנכ״ל California Cultured, אלן פרלשטיין, הסביר כי השותפות עם פוראטוס מהווה קפיצה ממדעי המעבדה לעולם התעשייה: "יצרני שוקולד זקוקים למרכיב שמתנהג כמו קקאו, טועם כמו קקאו, וזמין בדיוק כשנחוץ להם. כעת מדובר בפתרון שניתן להסתמך עליו כלכלית ותעשייתית“. כך עובד הקקאו המתורבת הטכנולוגיה שמאחורי המוצר מבוססת על חקלאות תאית (Cellular Agriculture). החוקרים נוטלים דגימה זעירה מתאי הצמח של עץ קקאו בעל תכונות רצויות, ומגדלים אותה בתנאי מעבדה המדמים את הסביבה הטרופית. בתוך ימים בודדים מתרבים התאים, עוברים תהליך תסיסה וקלייה - עד להפקת אבקת קקאו זהה מבחינה ביו-כימית למוצר הטבעי. האקדח המעשן בקפריסין: טכנולוגיה רוסית סודית נחשפה בלב הכטב"ם האיראני דני שפיץ | 03.03.26 דרמה בטהרן: שר החוץ האיראני מודה - איבדנו את השליטה המבצעית על הכוחות בשטח דני שפיץ | 02.03.26 התהליך מקצר משמעותית את מחזור הייצור בהשוואה לחקלאות קקאו מסורתית הנמשכת חודשים, ומאפשר ייצור עצמאי ממיקום גאוגרפי כלשהו וללא שימוש בחומרי הדברה. בשנה שעברה השלימה החברה מעבר מהיקף מעבדתי לייצור תעשייתי, בשיתוף חברת Pow.Bio מברקלי. פוראטוס, שהשקיעה בחברה באמצעות זרוע ההשקעות שלה Sparkalis, מדגישה כי השאיפה היא להפוך מדע חדשני לפתרון איכותי שניתן לשימוש רחב. לדברי פול בסייה, סמנכ״ל המו״פ העולמי של החברה, "האתגר האמיתי הוא להפוך רעיון מדעי למציאות קולינרית אמינה".

תעשייה תחת לחץ

המהלך מתרחש בתקופה מאתגרת במיוחד לשוק הקקאו העולמי. בשנים 2024–2025 נרשמו זינוקים חדים במחירי הקקאו בשל מחלות צמחים ומזג אוויר קיצוני במערב אפריקה - האזור המספק יותר משני שלישים מהתוצרת העולמית. אף שמחירים החלו לרדת בתחילת 2026, הם עדיין גבוהים בהרבה מהממוצע ההיסטורי.

בפוראטוס מדגישים כי הקקאו המתורבת אינו נועד להחליף את גידולי הקקאו המסורתיים, אלא להוות להם השלמה בת קיימא שאינה תלויה באקלים. החברה ממשיכה להפעיל את תוכנית הקיימות Cacao-Trace, שב-2024 העבירה ישירות למגדלי הקקאו סכום שיא של 7 מיליון אירו. לדברי יורי דומון, מנהל חטיבת השוקולד, פוראטוס מתכננת להכפיל את תשלומי הבונוס והפרמיה לחקלאים עד שנת 2030.

תחום בצמיחה

California Cultured אינה לבד בזירה המתהווה הזו. החברה חתמה על הסכם אספקה לעשור עם תאגיד המזון היפני מאייג’י (Meiji) לייצור אבקת קקאו עתירת פלאבנולים (נוגדי חימצון חזקים), והיא מקימה בימים אלו מתקן ייצור מסחרי בסקרמנטו שצפוי להיפתח במהלך 2026.

למרות שפועלות יזמיות אירופיות דומות לייצור שוקולד קיימות, בהן Planet A Foods מגרמניה - המשתמשת בזרעי חמנייה ושיבולת שועל לתסיסה - ו־Nukoko הבריטית, שמייצרת שוקולד מפולי פבה, השותפות בין פוראטוס ל־California Cultured צפויה להיות הראשונה שתביא לשוק שוקולד המבוסס על קקאו מתורבת אמיתי, זהה מבחינה ביולוגית לקקאו טבעי.

החברה הבלגית לא חשפה עדיין את הפורמטים המסחריים או את מחירי המוצר, אך אישרה כי תחילת ההשקה צפויה לקראת סוף 2026, וכי גרסאות נוספות לשוק המקצועי נמצאות כבר בשלבי פיתוח מתקדמים.