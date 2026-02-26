'למעלה מ־26 אלף' | חוקרים תיעדו אלפי מינים שונים של דבורים 

לכמה מיני דבורים באמת יש מקום על פני כדור הארץ? מסתבר שיותר משחשבנו. מחקר מקיף שפורסם ב־Nature Communications חושף כי בעולם קיימים ככל הנראה בין 24,700 ל־26,100 מיני דבורים, מספר הגבוה ב־18% עד 25% מהכמות הרשמית הידועה כיום - כ־20,900 מינים בלבד. המשמעות: בין ארבעה לחמישה אלפים מיני דבורים טרם זוהו ותוארו מדעית.

את צוות החוקרים הוביל ד"ר ג'יימס דורי מאוניברסיטת וולונגונג שבאוסטרליה, בשיתוף עם ד"ר מייקל אור מהמוזיאון להיסטוריה של הטבע בשטוטגרט, גרמניה. החוקרים שילבו למעלה מ־8.3 מיליון רשומות של תצפיות קיימות, מאגרי שמות של כ־21 אלף מינים מתועדים, רשימות מדיניות מ־186 מדינות וקרוב ל־500 פרסומים מדעיים - כדי להעריך את התמונה המלאה ביותר שנערכה אי פעם על עולמן המורכב של הדבורים.

ההשוואות האזוריות חשפו פערים דרמטיים: אסיה והמזרח התיכון מובילים עם 2,525 מינים שטרם תועדו - גידול של 40% לעומת הנתונים הידועים. אחריהן אפריקה עם פער של 34%, ודרום אמריקה, אירופה ואוקיאניה עם פערים שנעים בין 23% ל־29%. ישראל לא הוזכרה במפורש, אך טורקיה השכנה בלטה עם כ־843 מיני דבורים שעדיין לא תוארו - יותר מכל יבשת אירופה גם יחד.

מרוץ נגד הזמן

מאז שנות ה־60 מתווספים לרשימות המדעיות כ־117 מינים חדשים בשנה בלבד. בקצב הזה יידרשו למעלה מ־40 שנה כדי לסגור את הפער, אומר ד"ר אור. לדבריו, הבעיה איננה מיעוט מינים אלא מיעוט מומחים המסוגלים למיין, לזהות ולתעד את המינים החדשים. "הידע שלנו על תרומתם למערכות האקולוגיות מוגבל מאוד, ואנחנו לא באמת יודעים כיצד היעלמותם תשפיע על המגוון הביולוגי ועל החקלאות", הוא מזהיר. את הקשיים מגבירים מחסור בנתונים, הכחדות, חסמים פוליטיים והגבלות על שיתוף דגימות - כולם נפוצים בדיוק באזורים שבהם חבויים רוב המינים הלא מוכרים.

החוקרים קוראו למדינות העשירות להשקיע בהכשרה מדעית ובשיתופי פעולה בינלאומיים, בעיקר באפריקה, אסיה ואמריקה הדרומית, כדי למנוע אובדן ידע בלתי הפיך.

כלים לעתיד

במקביל לפרסום המחקר, פיתחו המדענים חבילת תכנה פתוחה בשם BeeBDC, שמאפשרת למדענים להשתמש באותן שיטות סטטיסטיות להערכת מיני חרקים, בעלי חיים וצמחים אחרים. המטרה - להוביל לשפה מדעית אחידה שתאפשר סוף־סוף תשובה לשאלה העתיקה: כמה מינים קיימים באמת על פני כדור הארץ?

הממצאים מתווספים למגמה עולמית מדאיגה: מחקר של NatureServe שפורסם בשנת 2025 חשף כי כ־35% ממיני הדבורים בצפון אמריקה נמצאים בסיכון גובר להכחדה, ובארצות הברית לבדה דווח על אובדן שיא של 62% מהכוורות המסחריות בשנת אחת. ד"ר דורי סיכם את הדברים בפשטות: "שימור, מחקר ומיון של דבורי הבר בעולם נתונים במצוקה. אם לא נזהה ונלמד עליהן בזמן - נאבד לא רק את הדבורים, אלא גם חלקים קריטיים ממארג החיים שעליו כולנו נשענים".