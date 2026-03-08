בעולם שבו כולנו מחפשים את "קיצור הדרך" המושלם – הכדור שישרוף את השומן, האבקה שתנפח את השריר או התוסף שיהפוך אותנו לחטובים בן לילה – קל מאוד ללכת לאיבוד. תעשיית התוספים מגלגלת מיליארדים על חשבון רגשות האשם שלנו, אבל האם אנחנו באמת צריכים את כל זה?

כדי לענות על השאלה הזו - בפרק החמישי של 'תהיה בריא עם משה מנס' מתארח ניר פינק, דיאטן ספורט ופיזיולוג של מאמץ עם למעלה מ-15 שנות ניסיון. לפינק יש מסר חד וברור עבורכם: אתם כנראה בונים את הבניין שלכם מהגג, בזמן שהיסודות שלכם מתפוררים.

ניר פינק הוא לא רק דיאטן. עם תארים במדעי הרפואה, מדעי התזונה ותואר שני בפיזיולוגיה של מאמץ מאוניברסיטת תל אביב, הוא מקדיש את חייו להנגשת ידע עדכני ומבוסס מחקרית. "בכל יום אני עובר על מאמרים חדשים כדי להפיץ את הידע האמיתי," הוא אומר, "כי לאנשים נמאס שמוכרים להם אשליות".

הפירמידה ההפוכה: למה אתם נכשלים?

כשאנחנו מדברים על "פירמידות", רובנו חושבים על פירמידת המזון הישנה. פינק מציע מודל אחר לגמרי: פירמידת תזונת הספורט.

"הבעיה היא שאנשים רצים ישר לקודקוד – לתוספים", מסביר פינק. "המאמן בחדר הכושר אמר 'קח חלבון' או 'קח קריאטין', ואנחנו קונים. אבל הבסיס של הכל הוא בכלל מאזן אנרגטי".

הפירמידה של ניר פינק (מהבסיס לקודקוד):

אנרגיה: האם אתם אוכלים מספיק (או יותר מדי) ביחס להוצאה שלכם? גירעון קלורי קיצוני מדי פשוט יפרק לכם את השריר.

אבות המזון (מאקרו): פחמימות, חלבונים ושומנים במינון הנכון.

מיקרו-נוטריאנטים: ויטמינים, מינרלים ופיטו-כימיקלים מהטבע.

תזמון מזון: מתי לאכול כדי שהאימון יהיה אפקטיבי.

תוספים: רק בסוף, ורק אם באמת צריך.

מלכודת המולטי-ויטמין: כש"יותר" הופך ל"מזיק"

אחת התובנות המפתיעות ביותר של פינק נוגעת לתוספים הפופולריים ביותר. רבים מאיתנו אומרים לעצמם: "אכלתי גרוע היום (המבורגר, בורקס), אז אקח מולטי-ויטמין כדי 'לכסות' על זה".

לפי פינק, מדובר בטעות אופטית: "המחקרים מראים שאצל אנשים שמתאמנים, תיסוף מיותר של ויטמינים (במיוחד נוגדי חמצון במינונים גבוהים) יכול דווקא לפגוע בהתאוששות של הגוף ובמנגנונים הטבעיים שלו. אם הגוף מקבל 'מגדוזות' שהוא לא צריך, זה יכול להזיק במקום להועיל".

הגישה המנצחת: Food First (אוכל לפני הכל)

העולם המדעי כיום חוזר למקורות. הגישה המובילה נקראת Food First. "באוכל אמיתי יש דברים שאין בתוספים", אומר פינק. "אנשים לוקחים תוספים כדי להשקיט את המצפון על תזונה גרועה, אבל הגוף לא עובד ככה".

הנה האמת על כמה מהתוספים המפורסמים ביותר:

קריאטין: יעיל מאוד, אבל כדי לקבל אותו מהמזון (3-5 גרם) צריך לאכול קילו בשר אדום ביום – מה שלא מומלץ בריאותית. כאן יש היגיון בתיסוף, אבל חשוב לדעת שחלק גדול מהאוכלוסייה כלל לא זקוק לו כי הגוף שלהם מייצר מספיק באופן טבעי.

יעיל מאוד, אבל כדי לקבל אותו מהמזון (3-5 גרם) צריך לאכול קילו בשר אדום ביום – מה שלא מומלץ בריאותית. כאן יש היגיון בתיסוף, אבל חשוב לדעת שחלק גדול מהאוכלוסייה כלל לא זקוק לו כי הגוף שלהם מייצר מספיק באופן טבעי. קפאין : משפר ביצועים ב-1% עד 4%. זה נשמע מעט, אבל לספורטאי זה המון. החיסרון? הוא משפיע על מערכת העצבים ועלול לפגוע באיכות השינה גם 13 שעות אחרי הצריכה.

משפר ביצועים ב-1% עד 4%. זה נשמע מעט, אבל לספורטאי זה המון. החיסרון? הוא משפיע על מערכת העצבים ועלול לפגוע באיכות השינה גם 13 שעות אחרי הצריכה. שורפי שומן (כמו ל-קרניטין) וגלוטמין: כאן פינק חד משמעי: "חור בכיס". המדע לא מגבה את ההבטחות השיווקיות שלהם.

בשורה התחתונה: אין קיצורי דרך

עבור רובנו – האוכלוסייה הכללית שמתאמנת 3-4 פעמים בשבוע – הסוד לא נמצא בחנות התוספים. הוא נמצא בצלחת.

"תתמקדו באוכל אמיתי, באיזון קלורי ובחלבון מספיק" ,מסכם פינק. "אל תיפלו לשיווק האגרסיבי. הגוף שלכם יודע להסתדר מצוין כשנותנים לו חומרי גלם איכותיים, ולא רק אבקות עם הבטחות".

