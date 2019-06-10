המומחה עושה לנו סדר: מולטי ויטמינים, קריאטין, קרניטין, גלוטמין, קפאין ושורפי שומן | איך יתכן שמה שכולם חושבים כבריא עלול דווקא לפגוע בביצועים | הפירמידה היחידה שהוכחה כיעילה | האם מי שמתאמן צריך אבקת חלבון? (תהיה בריא)
לצורך גיוס כספים להמשך המחקר ופיתוח פנו ד"ר אור ואייל חכימיאן, מייסדי החברה, לעזרא דר המשמש כיועץ עסקי לחברות. כשדר הבין את הפוטנציאל של החברה ובחן חלק מהמוצרים על סביבתו הקרובה, עבר מכיסא היועץ למשקיע בעצמו וארגן קבוצת משקיעים סביבו ויחד רכשו את השליטה בחברה (כלכלה)
שפע ויטמינים ותוספי תזונה המוצעים כיום לילדים, לרוב כסוכריות או קוביות שוקולד ■ "גלובס" גייס רופא, רוקח ודיאטנית - ובדק מתי כדאי לתת לילדים ויטמין C, מי זקוק לאומגה 3, והאם הסוכר שבוויטמינים עלול להזיק