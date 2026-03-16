נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הודעה פומבית שבה התייחס למצבה הרפואי של ראש הסגל בבית הלבן, סוזי ווילס, לאחר שאובחנה עם סרטן נשים בשלב מוקדם.

בהודעתו כתב טראמפ כי ווילס היא אחת הדמויות החזקות והחשובות בצוות שלו והדגיש את הערכתו הרבה כלפיה. הוא הסביר כי “למרבה הצער היא אובחנה עם סרטן בשלב מוקדם והחליטה להתמודד עם האתגר הזה מיד, במקום להמתין”.

טראמפ הדגיש כי מצבה הרפואי מעודד וכי היא מקבלת טיפול מצוות רפואי מקצועי. לדבריו, “יש לה צוות רפואי מצוין והתחזית הרפואית שלה מצוינת”.

לפי הנשיא, למרות הטיפולים היא צפויה להמשיך בעבודתה בבית הלבן. “במהלך תקופת הטיפול היא תבלה למעשה כמעט את כל זמנה בבית הלבן, דבר שמשמח אותי מאוד כנשיא”, כתב.

בהמשך הדגיש טראמפ את מחויבותה של ווילס לעבודתה גם בתקופה המורכבת שעוברת עליה. “הכוח שלה והמחויבות שלה להמשיך לעשות את העבודה שהיא אוהבת, ושאותה היא עושה כל כך טוב גם בזמן הטיפולים, מספרים לכם כל מה שצריך לדעת עליה”, כתב.

לדבריו, ווילס היא אחת היועצות הקרובות והמשמעותיות ביותר עבורו. “סוזי, כאחת היועצות הקרובות והחשובות ביותר שלי, היא אדם חזק ומחויב מאוד לשרת את העם האמריקני”, הוסיף והביע ביטחון בהחלמתה. “היא תהיה בקרוב טובה וחזקה מאי פעם”.

"אנו מצפים להמשיך לעבוד עם סוזי על הדברים הגדולים והנפלאים הרבים שקורים לטובת המדינה שלנו”, סיכם טראמפ את ההודעה.