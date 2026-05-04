נשיא צרפת מקרון הגיע לארמניה להשתתף בפסגת המנהיגים האירופית וביקר באנדרטת הזיכרון בירבאן.

הנשיא הצרפתי נועד עם בכירים ארמנים על רקע התהדקות היחסים הביטחוניים והשתתף בפורום של כ-50 מנהיגים.

​נשיא צרפת עמנואל מקרון פתח את ביקורו הרשמי בארמניה במחווה לזכר קורבנות הטבח ההמוני ב-1915, כאשר ביקר באנדרטת הזיכרון הלאומית בירבאן. הביקור נערך במסגרת הגעתו של הנשיא לפסגת הקהילה הפוליטית האירופית, התכנסות מדינית רחבה הכוללת כמעט 50 מנהיגים מכל רחבי אירופה ומדינות סמוכות, המבקשים לדון ביציבות היבשת.

​במהלך שהותו בבירה הארמנית צפוי מקרון לקיים סדרת פגישות רשמיות עם ההנהגה המקומית בדרגים הגבוהים ביותר. השיחות יתמקדו בחיזוק הקשרים בין פריז לירבאן, בדגש על שיתופי פעולה ביטחוניים ותמיכה אירופית בארמניה לנוכח האתגרים הגיאופוליטיים באזור הקווקז. צרפת נחשבת לאחת מבעלות הברית הקרובות ביותר של ארמניה במערב.

​טרם הצטרפותו לשולחן הדיונים עם יתר מנהיגי המדינות, נצפה הנשיא הצרפתי מסייר ברחובות ירבאן ומשוחח עם תושבים מקומיים.

הבוקר, נצפה הנשיא הצרפתי כשהוא מבצע ריצה לצד מאבטחיו הרבים, כשהוא נעצר מדי פעם לשוחח עם אזרחים מקומיים.

פסגת הקהילה הפוליטית האירופית בירבאן מהווה פלטפורמה מרכזית לתיאום עמדות בנושאי אנרגיה, הגנה וביטחון אזורי, ונוכחותו של מקרון בה נתפסת כהפגנת תמיכה משמעותית בריבונותה של המדינה המארחת.