צוות מדענים בינלאומי חשף לאחרונה מאות קניונים תת-ימיים נסתרים תחת מדפי הקרח (שכבות קרח צפות) של אנטארקטיקה - תופעה שמעצבת לא רק את הזרימה של מי האוקיינוס, אלא גם את האופן שבו כדור הארץ מאבד קרח ומאזן את האקלים שלו.

הקניונים העצומים, המגיעים לעיתים לעומקים של מעל 4,000 מטרים, מתפקדים כמסדרונות תחבורה תת-ימיים. דרכם זורמים מים קרירים וצפופים מהמדפים האנטרקטיים אל עומקי הים, וסוחפים עמם חומרים מזינים, פחמן, וחום. מעבר לתעלת חומרי הסחף, אותם קניונים יוצרים גם "כבישים" נסתרים המאפשרים למים חמים לטפס ולחלחל מתחת לקרחונים - ולגרום להתכת הקרח בקצב שיכול לזרז עליית פני הים.

המחקר, שנערך באמצעות מיפוי מדויק של קרקעית האוקיינוס על בסיס עשרות מסעות מחקר בינלאומיים, גילה שהגיאומטריה של גופי המים היא שקובעת את מסלול זרימת המים העמוקים, את קצב ההתחדשות שלהם, ואת האופן שבו אוקיינוסים מאחסנים פחמן ודוחים חום. כך התברר שרק כ-27% מקרקעית האוקיינוס העולמית מתועדת ברזולוציה גבוהה - ולכן ייתכן שממתינים לנו אלפי תגליות נוספות בתחום.

השלכות אקלימיות של גילוי הקניונים רבות: מבנה הקרקעית מקבע את תוואי השערים לעומק, שדרכם מתאפשר חילוף מים פעיל בין השכבות ולהשפיע ישירות על מחזורי התכה, מעבר אנרגיה, ותנועת חומרים. המדענים מדגישים שאינטגרציה של הנתונים האלה במודלים האקלימיים תאפשר הערכות מדויקות בהרבה לעתיד מושפע שינויי האקלים.

הממצאים גם מחזקים את ההבנה שלפיה צורת קרקעית האוקיינוס, ולא רק תנועת המים מעליו, היא מכריעה בקביעת איזון סביבתי של עולמנו.