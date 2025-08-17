ימים ספורים לפני ראש חודש אלול: היום (ראשון) התקיים דיון המשך במשרד התחבורה, בהשתתפות השרה רגב, המנכ"ל משה בן זקן, מנכ"ל משרד החוץ עדן בר טל, סגן יו"ר הכנסת ח"כ רביבו, נציגי איגוד ברסלב, סוכני הנסיעות וגורמים מקצוע, במטרה להיערך מבעוד מועד לנסיעתם של רבבות ישראלים לאומן לקראת ראש השנה הקרוב.

במרכז הדיון עמדה סוגיית המעבר דרך מולדובה והקשר עם הרשויות במקום, השרה הקשיבה בקשב רב לגורמים המקצוע ולסוכני הנסיעות, והדגישה את מחויבות המשרד, לפעול יחד עם כלל הגורמים להסדרה מסודרת ומיטבית מול הרשויות המולדביות ובכלל.

ח"כ אליהו רביבו מי שנוסע בעצמו מדי שנה, התריע בדיון: "אחת מנקודות התורפה המרכזיות היא מעבר קישינב. כל עוד אין הסדרה מוקדמת וברורה מול שלטונות מולדובה, אנחנו עלולים לעמוד בפני בעיה קשה. חשוב שבראש ובראשונה נראה לנוסעים כי מדינת ישראל מתייצבת מאחוריהם ודואגת להם למסע בטוח ומכובד".

לפני מספר ימים דיווחנו, כי בקרב קהילות חסידות ברסלב גובר בימים האחרונים הלחץ בעקבות אי־מתן אישורי נחיתה לטיסות צ’ארטר ממדינת ישראל לשדה התעופה בקישינב, מולדובה – נתיב מרכזי עבור אלפי החסידים המבקשים להגיע לראש השנה לאומן.

הרב יעקב ג'אן, רבה של העיר אומן, פנה במכתב רשמי לראש ממשלת ישראל, לשרת התחבורה מירי רגב ולשר החוץ גדעון סער, וביקש מהם לפעול בדחיפות מול ממשלת מולדובה על מנת לאשר את הטיסות. לדבריו, העיכוב יוצר קושי לוגיסטי עצום ומסכן את ההגעה לציון רבי נחמן מברסלב, במיוחד לאור המצב הביטחוני באוקראינה והיעדר נתיבי טיסה חלופיים נוחים.

במקביל, רבני ברסלב בארץ ובעולם הכריזו על ימי תפילה מיוחדים להצלחת המאמץ המדיני, בתקווה שהממשלה תסדיר את הסוגיה בהקדם ותאפשר לעשרות אלפי העולים לרגל להגיע בבטחה ובקלות. ימי התפילה יכללו קריאת תהילים, תיקון הכללי, ותפילות ציבוריות בבתי הכנסת המרכזיים של החסידות.