נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע היום (שבת) כי המרחב האווירי מעל ונצואלה נסגר, בסימן למתקפה אמריקנית שעשויה לפרוץ בכל רגע.

בעקבות הודעתו של הנשיא טראמפ התרוקנו במהירות שמיה של ונצואלה ממטוסים, ונחיתות והמראות הופסקו.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב אחר הצהריים ברשת החברתית שלו:

"לכל חברות התעופה, הטייסים, סוחרי הסמים וסוחרי האדם, קחו בחשבון כי המרחב האווירי מעל ונצואלה ומסביבה סגור".

הודעתו של הנשיא טראמפ מגיעה לאחר הודעת אזהרה של רשות התעופה האמריקנית לפיה הטיסה מעל המדינה הפכה למסוכנת.

השבוע אמר נשיא ארה"ב כי תקיפות יבשתיות נגד סוחרי הסמים של ונצואלה יתחילו "בקרוב מאוד". ארה"ב מאשימה את מדורו כי הוא עומד בראש כנופיית סמים גדולה אותה הגדירה כארגון טרור.

ארה"ב והמערב - כולל ישראל, אינם מכירים בלגיטימיות של ניקולס מדורו כנשיאה של ונצואלה לאחר שהוכח כי הבחירות האחרונות זויפו.

ארה"ב מאשימה גם את ונצואלה בהפצה עולמית של סמים מסוכנים באופן הפוגע משמעותית בביטחונה של ארה"ב.

הצבא האמריקני תקף עשרות סירות סמים לאורך חופי ונצואלה וכשמונים מחבלים נהרגו באותן מתקפות, במקביל להגעתה של נושאת המטוסים ג'רלד פורד לים הקריבי.

כעת, לאחר הודעתו של הנשיא על סגירת שמיה של ונצואלה, נראה כי מלחמה בין ארה"ב למדינה הדרום-אמריקנית מעולם לא הייתה קרובה יותר.