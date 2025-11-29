במוקדי הזיכרון שהוקמו ברחבי הונג קונג הלכו והצטברו במהלך השבת פרחים, תמונות ומסרים קצרים מאנשים שהגיעו לחלוק כבוד אחרון לקורבנות האסון הכבד במתחם המגורים וואנג פוק קורט.

רבים מצאו עצמם נאלצים להתבונן בתצלומי ההרוגים שנאספו בידי כוחות ההצלה, בתקווה קלושה לזהות בהם נעדרים שעדיין לא אותרו. גם מי שלא חיפש קרוב משפחה הגיע למקום כדי לעמוד דקה של דומייה או להניח זר, בעוד באזור נותרו עדיין פיגומים חרוכים ומים עומדים שחלחלו לקרקע אחרי ימים של כיבוי.

בעוד המשפחות מנסות לקבל תשובות, הודיעו הרשויות כי מספר ההרוגים הידוע עומד על 128, אולם ההערכה היא שהמספר יעלה כאשר החיפושים יתקדמו לשטחים הפנימיים יותר של הבניינים השרופים.

המשטרה עדכנה כי מספר הנעדרים צומצם למאה חמישים, לאחר שחלק מהאנשים שנחשבו אבודים אותרו בחיים על ידי קרוביהם. שני מבנים שנבדקו במהלך סוף השבוע הוגדרו כפגועים פחות יחסית לשאר, אך גם בהם העבודות מתנהלות בזהירות בשל סכנת התמוטטות.

העיר כולה עצרה את נשימתה בטקס קצר שבו השתתפו ראש העיר בהונג קונג וצוותי ממשל לבושים שחור. הדגלים הונמכו לחצי התורן, ומוקדי ניחומים נפתחו בנקודות שונות ברחבי העיר. בתוך כך, נמסר כי מלך בריטניה שיגר מסר תנחומים והגדיר את שרשרת האירועים כטרגדיה קשה מנשוא. הונג קונג הייתה מושבה בריטית עד 1997 וכעת מנוהלת על ידי סין תחת מעמד מיוחד.

החקירה שנפתחה מיד לאחר האסון מתרחבת. עד כה נעצרו אחד עשר בני אדם הקשורים לעבודות השיפוץ שנעשו במקום, בהם מנהלים ובעלי תפקידים בחברה שנשכרה לבצע את הפרויקט.

הם חשודים בשימוש בחומרים דליקים, בהסתרת ליקויי בטיחות ובהתנהלות שעשויה להיחשד כשחיתות. לצד המעצרים, הודיעה מחלקת הבניינים של הונג קונג על עצירת כל הפרויקטים שבהם מעורבת החברה האחראית לשיפוץ במתחם, עד לבירור מלא של נסיבות האירוע.

כזכור, השריפה פרצה ביום רביעי אחר הצהריים והתפשטה במהירות דרך הפיגומים המחופים רשת ירוקה ועטופים חומרי בידוד. שבעה מתוך שמונת בנייני המגדלים בני שלושים ושתיים הקומות עלו בלהבות בתוך זמן קצר. כוחות הכיבוי עבדו ימים ארוכים בלב הקומפלקס, כשהם מנסים להוריד את הטמפרטורות ולפתוח מעבר לצוותי החילוץ.

בין הנפגעים היו גם עובדות משק בית מהפיליפינים ומאינדונזיה, המתגוררות אצל מעסיקיהן. הרשויות באינדונזיה מסרו כי שבע אזרחיות שלהן נהרגו, ואילו הפיליפינים אישרו פצועה קשה ונעדרת נוספת. אחת העובדות חולצה לאחר שעות שבהן שהתה בחדר אפוף עשן כשהיא מחזיקה תינוקת בת שלושה חודשים של מעסיקיה. היא הספיקה לשלוח לאחותה הודעה מבוהלת ובה אמרה לה שאינה מצליחה לנשום.

מדובר באירוע הקטלני ביותר בעיר מאז סוף שנות הארבעים, ומערכת הביטחון בהונג קונג מודה כי החיפושים עלולים להימשך שלושה עד ארבעה שבועות נוספים, רק לאחר מכן ניתן יהיה לדעת מה היקף האובדן המדויק.

עוד נמסר כי מערכת האזעקה במתחם לא פעלה כראוי, ואף שבשנה שעברה קיבלו הדיירים מסמך רשמי שקבע כי רמת הסיכון נמוכה, התברר כעת שהחששות שהעלו לגבי חומרים דליקים ורשתות הגנה על הפיגומים היו מוצדקים.

על רקע האירוע החלו גורמים אזרחיים להפיץ קריאות לחקירה עצמאית שתבחן את התנהלות הרשויות ואת פיקוח הבנייה בעיר. כמה מהם חילקו עלונים ליד המתחם, עד שאחד מאנשיהם נלקח לחקירה בידי המשטרה. עצומה מקוונת שדרשה בירור ציבורי נסגרה לאחר שעברה את רף עשרת אלפים החתימות.

בזירת החיפושים ממשיכים אנשי ההצלה לטפס על ערימות פיגומים שהתמוטטו, לבושים בקסדות, במסכות חמצן ובציוד מיוחד כדי להתקדם בין הקומות. במקומות מסוימים עדיין מורגש חום מהשרפה, והדרך אל האתר הפנימי ביותר עוד ארוכה. גורמי ביטחון בסין הבהירו כי יתמכו בכל צעד שיוביל להעמדה לדין של מי שינסה לנצל את האסון לשם הסתה או פגיעה ביציבות.