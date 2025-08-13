חשש בברסלב: הטיסות למולדובה בסכנת ביטול מיידית

בקרב קהילות חסידות ברסלב גובר בימים האחרונים הלחץ בעקבות אי־מתן אישורי נחיתה לטיסות צ’ארטר ממדינת ישראל לשדה התעופה בקישינב, מולדובה – נתיב מרכזי עבור אלפי החסידים המבקשים להגיע לראש השנה לאומן.

כבר כחודשיים ימים מופעל לחץ אינטנסיבי על השלטונות במולדובה ובישראל שיפעלו למציאת פתרון שיאפשר את אישור הטיסות. מאמצים אלו כוללים פניות רשמיות, שיחות מדיניות ומעורבות של נציגים קהילתיים ודיפלומטיים, אך עד כה לא הושג מענה חיובי.

הרב יעקב ג'אן, רבה של העיר אומן, פנה במכתב רשמי לראש ממשלת ישראל, לשרת התחבורה מירי רגב ולשר החוץ גדעון סער, וביקש מהם לפעול בדחיפות מול ממשלת מולדובה על מנת לאשר את הטיסות. לדבריו, העיכוב יוצר קושי לוגיסטי עצום ומסכן את ההגעה לציון רבי נחמן מברסלב, במיוחד לאור המצב הביטחוני באוקראינה והיעדר נתיבי טיסה חלופיים נוחים.

במקביל, רבני ברסלב בארץ ובעולם הכריזו על ימי תפילה מיוחדים להצלחת המאמץ המדיני, בתקווה שהממשלה תסדיר את הסוגיה בהקדם ותאפשר לעשרות אלפי העולים לרגל להגיע בבטחה ובקלות. ימי התפילה יכללו קריאת תהילים, תיקון הכללי, ותפילות ציבוריות בבתי הכנסת המרכזיים של החסידות.