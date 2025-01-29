הוא סיפר על שמים מלאים צבע, ים של קרח, שמש שאינה שוקעת וגמדים בעלי מנהגים מוזרים | כולם חשבו שהוא בדאי ושקרן, לקח שנים עד שכולם למדו על אותם תופעות טבע ומקומות מיוחדים | הכירו את סיפורו המדהים של החוקר היווני שגילה את אירופה | צפו בפינת ההיסטוריה מתוך 'דבר ראשון' (מעניין)
תדמיינו לעצמכם חלקת ארץ צחורה מצחור, צבועה בלבן עז, מכוסה בקרח. עכשיו תפסיקו לדמיין. מאיר אלפסי, צלם "כיכר השבת", מגיש פרק נוסף בסדרת אלפסי בעולם, והפעם מגיש עשרות תמונות מחלק מרהיב ביופיו באנטרטיקה. הקרחונים, שחלק מהם הפכו למים, בשעות היום והשקיעה (תיירות, עולם)
חמוש בשתי קופסאות מצות, מדפסת לייזר והמון מוטיבציה יהודית החליט הצלם מאיר אלפסי ללכת לאן שמעטים הלכו לפניו ולבצע משימה בלתי אפשרית: להדפיס את ספר התניא ביבשת אנטרקטיקה. בדרך ליבשת האבודה הוא פגש יהודים רחוקים, ביקר בעיר הדרומית ביותר בעולם, צילם לווייתנים סקרנים, הציץ במגדלור האחרון בתבל וחווה לא מעט הרפתקאות מעוררות מחשבה