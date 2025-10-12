בחודשים האחרונים, עולם המדע עוקב בדאגה אחר קצב הולך וגובר של גילוי נקודות פליטה חדשות של מתאן מתחת לקרקעית הים באנטרקטיקה. מחקר שפורסם החודש ב-Nature Communications מדווח על יותר מ-40 אתרים חדשים רק במפרץ רוס, אחד המוקדים המוכרים באזור. מדובר בשינוי מהיר באופן חסר תקדים: לפני מספר שנים אותר באנטרקטיקה רק מוקד דליפה פעיל אחד, וכעת - תופעה שנחשבה "נדירה" מוגדרת על ידי המומחים כ"נפוצה ומדאיגה".

חוקרי הצוות, בראשות ד"ר שרה סיברוק, השתמשו בטכנולוגיות מתקדמות - סקרים אקוסטיים מספינה, רובוטים ימיים וצוללנים - כדי לבדוק את האזור לעומק. רבים מהמוקדים החדשים הופיעו דווקא באתרי חקר ותיקים, דפוס שמרמז כי הם התפתחו רק לאחרונה. החוקרים מציינים כי ייתכן ואנו עומדים בפני "שינוי יסודי" במאזן הפליטות מהאזור - עם השלכות גלובליות.

מתאן נחשב לאחד מגזי החממה החזקים ביותר, הלוכד חום פי 80 מפחמן דו-חמצני בטווח של 20 שנים. סוכנות הסביבה האמריקאית מגדירה אותו בתור "סופר-מזהם" האחראי לשליש מההתחממות הנוכחית של כדור הארץ. כל גילוי חדש של מוקד פליטה מעלה אצל החוקרים "התרגשות מיידית", אך זו מתחלפת במהרה ב"חרדה ודאגה" מפני פליטות מתאן מהירות, שעלולות להחמיר את משבר האקלים הרבה מעבר להערכות הקיימות.

פרופ' אנדרו ת'רבר, מרצה לביולוגיה ימית ומחבר-שותף למחקר, מזהיר כי המשך ההתחממות הגלובלית עלול להפוך את אנטרקטיקה מ"מגרש מחקר טבעי לאזור סכנה ממשית". הוא מדמה את המצב למפגש עם חיה מסוכנת - "חייבים להעריך את ההשלכות אם מזלזלים בה או מתעלמים ממנה".

בעקבות הגילויים, החוקרים צפויים לחזור לאנטרקטיקה כבר בשבוע הבא למסע מחקר בן חודשיים, במטרה לנתח לעומק את המוקדים ולבחון את השפעתם ארוכת-הטווח. אלא שמפלסי הקרח הנסוגים באזור סוגרים בפניהם אזורי מחקר חשובים, כמו קייפ אוואנס, שנעשו עתה בלתי נגישים.

עדויות אלה משתלבות עם שורת תצפיות עולמיות על שינויים מהירים במערכות האנטארקטיות. באזורים אחרים בעולם, פליטות מתאן נרחבות נקשרו להתחממות, לעליית מפלס הים ולשינויים גיאולוגיים בתום עידן הקרח האחרון - תהליכים שיוצרים "לולאת משוב מסוכנת" שמאיצה את ההתחממות, ומגבירה עוד יותר את פליטת המתאן.

הקהילה המדעית עוקבת בדריכות, כשהשאלה המטרידה כעת: האם אנו עדים לנקודת מפנה מסוכנת במרוץ נגד משבר האקלים?