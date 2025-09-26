מחקר מקיף, שפורסם לאחרונה בכתב העת Nature Plants, בחן את גדילת העצים ב-188 חלקות קבועות ברחבי יערות האמזונס, ומצא כי העצים, גדולים וקטנים כאחד, גדלים כבר למעלה משלושים שנה - זאת למרות איומי שינויי האקלים, ייבוש ובירוא יערות נרחב.

לטענת פרופ' ביאטריז מארימון מאוניברסיטת מאטו גרוסו, אחת החוקרות הראשיות במחקר: "מדובר בסיפור אופטימי. למרות שבכל עת נשמעות אזהרות בדבר הסכנה הניצבת בפני יערות האמזונס, העצים ביערות שלמים וממשיכים לגדול ולהתחזק, גם הגדולים ביותר ביניהם שורדים".

החוקרים גילו כי נפח העצים עלה בזכות 'הדשן' שמספקת האטמוספירה - רמות הפחמן הדו-חמצני הגבוהות, אשר האיצו את קצב הגדילה. בכך, מתעצם תפקידם הקריטי של יערות הגשם כסופגי פחמן - במיוחד לקראת ועידת האקלים הבינלאומית COP30, המתוכננת להיערך השנה בעיר בלם, בלב האמזונס.

ד"ר אדריאנה אסקיבל-מולברט, מובילת המחקר מאוניברסיטת קיימברידג', מדגישה את חשיבות יערות הגשם במאבק בשינויי האקלים: "העצים הגדולים סופגים כמויות עצומות של פחמן דו-חמצני - והממצאים מראים שבינתיים, למרות החששות, ההשפעה החיובית של הפחמן על הגדילה נמשכת. אלו הן חדשות מעודדות".

עם זאת, בצד החדשות החיוביות, מציינים החוקרים כי מדובר בתופעה שנראית רק ביערות הנותרים שלמים, וכי בירוא יערות - אשר כבר פגע בכ-17% מהאמזונס - מסכן את מערכת האקלים העולמית בכלל, ואת עצי הענק שנשארו בפרט. לדברי ד"ר רבקה מורגן מאוניברסיטת בריסטול: "אי אפשר פשוט לשתול עצים חדשים ולקבל את אותו רווח אקלימי או ביולוגי שמספקים יערות ישנים. החיבור למערכת האקולוגית הרחבה והוותיקה הכרחי לבריאותם של עצי הענק".