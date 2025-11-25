אש בוועידת האקלים: המשתתפים נאלצו לברוח בעקבות שריפה | צפו

אירוע יוצא דופן קטע את הדיונים הרשמיים של ועידת האקלים העולמית ה-30 של האו"ם (COP30), שנערכה בבלם, ברזיל, על סף יערות הגשם של האמזונס. שריפה פרצה במרכז הכנסים, מה שאילץ פינוי נרחב של עשרות אלפי משתתפים.

ועידת COP30, שאליה נרשמו למעלה מ-56,000 צירים מכ-200 מדינות, התקיימה בימים האחרונים שלה, כשהאירוע המכונן התרחש ביום חמישי, בסביבות השעה 14:00 (זמן מקומי). האש פרצה בתוך ה"אזור הכחול", המתחם שבו התקיימו כל הדיונים הרשמיים של האו"ם והכניסה אליו הוגבלה לצירים רשמיים, עיתונאים ומנהיגי עולם.

תיעוד וידאו הראה להבות עולות מדוכן ארוך ויוצרות חור ענק בתקרה. 13 אנשים נזקקו לטיפול עקב שאיפת עשן. שירותי הכיבוי המקומיים מסרו כי האש נגרמה ככל הנראה מציוד חשמלי, אולי מיקרוגל, ונבלמה בתוך שש דקות. הפינוי נדרש בדיוק כאשר המשא ומתן היה בשלב קריטי, בניסיון להגיע להסכם שיחזק את המאמצים הבינלאומיים בנושאי אקלים.

הסמליות של האירוע הייתה בלתי רגילה. בעוד שהפסגה כולה נועדה למצוא דרכים "להאט את ההתחממות הגלובלית", היא נאלצה להתפנות עקב אש.

השריפה הייתה רק אחת משורה של שיבושים שאפפו את COP30, שהתמודדה גם עם מחסור במזון, דליפות מים וחום מסחרר. בנוסף, הדיונים עצמם הסתיימו ב"פיצול חד" על עניין מרכזי: הכללת שפה העוסקת במעבר מדלקים מאובנים. דלקים מאובנים, כידוע, הם התורמים הגדולים ביותר להתחממות האקלים על ידי לכידת חום באטמוספירת כדור הארץ.

העובדה שאש, סמל לפליטות וחימום, מאלצת פינוי של ועידה שמטרתה להפסיק את ההתחממות, שיקפה את הקושי להגיע להסכמות משמעותיות, במיוחד כאשר חלק מהמדינות מתנגדות לכלול מפת דרכים ברורה למעבר מדלקים מאובנים.

המשא ומתן, שנועד לסיים את עבודתו במועד יעד שהוחמץ כבר ביום רביעי, עמד בפני מחלוקות עמוקות בנושאי דלקים מאובנים ומימון אקלים, והיה צפוי להתחדש רק למחרת בבוקר, בכפוף להערכות הבטיחות באתר.