מחקר בינלאומי חדש מגלה: גודל העצים ביערות האמזונס עלה עד כה בשיעור ממוצע של 3.2% בכל עשור, הודות לעלייה ברמות הפחמן הדו-חמצני | הממצא מגיע רגע לפני ועידת COP30 שתתקיים בברזיל, כשהוא מדגיש את החשיבות הקריטית של שמירה על יערות הגשם - בפרט בעת שישנם איומים מצד ייבוש ובירוא יערות (סביבה)
בתחילת חודש מאי, התרסק מטוס בג'ונגלים של אמזונס, לאחר יותר מחודש של חיפושים אותרו ארבעה ילדים חיים, שהצליחו לשרוד בעזרת אוכל שנזרק ממסוקים ולאחר שלמדו לצוד | הנשיא הקולומביאני אמר אחרי שנמצאו: "זה סיפור שייכנס להיסטוריה" (בעולם)
במוצאי שבת יחלו שידוריה של סדרת הריאליטי החדשה של ערוץ 2 "אמזונס", בה משתתפת גם הדוגמנית החרדית בתיה שיף. ל"כיכר השבת" נודע כי הזמר ישי לפידות עבר את האודישנים לתכנית - אולם ביטל השתתפות בגלל בעיות צניעות וכשרות (ברנז'ה)
מסע בג'ונגל שטרם נראה כמותו ייצא לדרך השבוע, כמה ישראלים יטלו בו חלק ובינהם גם בתיה שיף מי שכונתה בעבר 'הדוגמנית החרדית', תשתתף בתוכנית זו שתתועד, ותלמד את חוקי הג'ונגל. האם תהיה לה בעיה עם אורח חייה החרדי? ימים יגידו (תרבות)