משתמשים בממתיק מלאכותי ושותים רק דיאט? זה מה שעליכם לדעת

מחקר שפורסם לאחרונה מצביע על כך שממתיק מלאכותי פופולרי מסוג סוכרלוז – המשמש להמתקה של מזונות ומשקאות דיאטטיים – עלול לפגוע ביעילות הטיפול האימונולוגי בסרטן ואף להחמיר את התקדמות המחלה. לדברי החוקרים, סוכרלוז משנה את הרכב החיידקים במעי וכתוצאה מכך גורם להתפרקות חומצת אמינו בשם ארגינין, הנחוצה לתאי חיסון מסוג T להשמדת תאי סרטן.

המחקר, שפורסם בכתב העת Cancer Discovery של איגוד מחקר הסרטן האמריקאי, מצא כי צריכה גבוהה של סוכרלוז גרמה לשינויים במיקרוביום של המעי, והובילה להיחלשות תגובת מערכת החיסון ולפגיעה ביעילות הטיפול האימונותרפי. החוקרים ציינו שצריכה של מעל 0.16 מ"ג לק"ג ביום של סוכרלוז הביאה לתוצאות פחות טובות בקרב חולי מלנומה או סרטן ריאות שטופלו באימונותרפיה, והיו להם שיעורי שרידות נמוכים יותר לעומת אלה שצרכו מעט סוכרלוז או כלל לא.

המחקר כלל 132 חולים במלנומה מתקדמת או סרטן ריאות, שענו על שאלון תזונתי מקיף. בניתוח התוצאות נמצא שחולים עם צריכת סוכרלוז גבוהה הגיבו פחות טוב לטיפול, כנראה בשל פגיעה בפעילות תאי T, בעקבות ירידה ברמות הארגינין החיונית להם.

במודל מחקרי שעשה שימוש בעכברים כנסיינים נמצא כי תוספת תזונתית של ארגינין או ציטרולין תיקנה את השפעת הסוכרלוז והחזירה את יעילות האימונותרפיה. החוקרים ממליצים לשקול תוסף ארגינין לאנשים העוברים טיפול כזה, ובד בבד להפחית צריכת ממתיקים מלאכותיים ובעיקר סוכרלוז.

אחד ממובילי המחקר, פרופ' דוואקר דאבר, אומר כי הדבר יכול להיות מיושם בקלות ולעזור למטופלי סרטן. ד"ר ג'ק יקוב, אונקולוג מוביל שלא היה מעורב במחקר, מבהיר שמדובר במחקר איכותי ומספיק מידע כדי להמליץ למטופלים להפחית או להימנע מסוכרלוז ודיאטות עשירות בממתיקים מלאכותיים.

החוקרים מדגישים שהמחקר עדיין בשלב מוקדם, וכי יש להמשיך ולבחון האם גם ממתיקים מלאכותיים נוספים משפיעים באופן דומה. לבינתיים, הם ממליצים, בפרט למטופלי סרטן העוברים אימונותרפיה, להפחית בצריכת ממתיקים מלאכותיים, ובעיקר סוכרלוז, כדי לייעל את תגובת הטיפול.