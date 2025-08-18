במהלך פגישתו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באלסקה, תיעוד קצרצר הצליח להאפיל על כל תוכן ההצהרות המשותפות.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות נראים השניים נפרדים זה מזה, אלא שעיני הצופים התמקדו דווקא ברגליו של פוטין. במקטע נראה הנשיא הרוסי מזיז שוב ושוב את ברכו כלפי מטה, מרים לסירוגין את העקב ואת אצבעות כף הרגל, והתוצאה - מראה רגליים רועדות או מתנדנדות.

הצילום הרשמי של הקרמלין, שבו פוטין עומד לצד טראמפ ומתרגם צמוד, כשמסביבם מאבטחים ועוזרים, הפך במהרה לחומר גלם לשורה ארוכה של השערות. גולשים אוקראינים היו מהראשונים להעניק לסרטון פרשנויות שונות: חלקם טענו שמדובר בסימן לבעיות בריאותיות, אחרים הציעו כי פוטין משתמש במתקן חבוי לנעליים כדי להיראות גבוה יותר, ואילו יש מי שהרחיק לכת והעלה את האפשרות שהוא מצויד במעין שלד חיצוני לשיפור היציבה.

כך או כך, כמה שניות של תנועות רגל בלתי מוסברות הספיקו כדי להצית גל שמועות והומור ברשת, והסיטו את תשומת הלב מהמפגש המדיני עצמו אל סוגיה אחת בלבד - מה גרם לרגליו של פוטין להיראות כה לא יציבות דווקא ברגע הפרידה מטראמפ.