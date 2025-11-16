לאחרונה היינו עדים לכמה מקרים חריגים של בעלי חיים נדירים שגודלו באופן לא חוקי בארץ לצורכי מסחר או שעשוע, אך מסתבר שתופעה זו לא נוגעת רק לנו, היא כלל עולמית ובהקיפים הולכים וגדלים.

מחקר מקיף שפורסם לאחרונה על ידי אוניברסיטת מלבורן ומדענים מארה"ב, אירופה, אמריקה הדרומית ואוסטרליה חושף את ממדי סחר החיות החוקי והבלתי-חוקי ברחבי העולם. לפי הנתונים, הסחר החי באלפי מינים מנוטר בצורה מוגבלת בלבד, וזיהומים, זיופים, ו'הלבנה' של סחר בחיות בר נפוצים בשוק עד כדי סיכון מיידי לאלפי מינים, כאשר רבים מהם נלקחים ישירות מהטבע.

מן המחקר עולה כי בדרך זו נסחרו בארה"ב בלבד מעל 21,000 מינים שונים מאז שנת 2000. כמחצית מהחיות, בעיקר מינים נדירים או חדשים - כמו לטאות מזן יפני נדיר בשם ג'קו מערות - מופיעים בשוק בהפרש של חודשים מגילויים המדעי. רבים מהמינים הפראיים המיוצאים בעולם מקורם באזורים טרופיים, כמו דרום אמריקה, אפריקה המזרחית ודרום-מזרח אסיה והסחר במיני חיות בר נדירות - ביניהן עופות, זוחלים, דו-חיים ויונקים - מתקיים בקנה מידה חסר תקדים ומוביל להתדלדלות חמורה של אוכלוסיות טבעיות באזורים אלו.

מחקרים עדכניים נוספים מעריכים כי מעל 90% מאובדן המגוון הביולוגי באזורים הטרופיים נובע ישירות מהסחר הגלובלי, שמתבטא בעיקר בהפיכת שטחי טבע לשדות חקלאיים ובאיסוף מוגזם של בעלי חיים מהטבע לצורכי יצוא. ​מדגמים ממדינות שונות הצביעו על ליקויים חמורים בדיווחי סחר, המאפשרים 'הלבנת' חיות בר מתמשכת, תוך טשטוש מקורם האמיתי של בעלי החיים וסכנה ממשית להיכחדות המין.

הסכנה אינה אקולוגית בלבד. סחר חיות הבר הבינלאומי מעביר גם מזיקים, פתוגנים, ומינים פולשים העלולים להסב נזק חמור לאדם, לטבע ולחקלאות המקומית. כך, לדוגמה, החוקרים מציינים את מקרה צרעת הפטריות הקטלנית (Chytrid) שהתפשטה בעקבות מסחר בצפרדעים מהסוג Xenopus וגרמה להכחדת מיני דו־חיים רבים ברחבי העולם. איומים דומים קיימים בענפי סחר בזוחלים ועופות - בהם מחצית מהחיות נסחרות מהטבע ופגיעתן במאזן האקולוגי אדירה, כשהסיכון להפצת מחלות גובר שכן שיטות הפיקוח לוקות בחסר.

לדברי פרופ' אליס יוז, אחת ממובילות המחקר: "לא ניתן לומר כיום מה באמת עצמה של הפגיעה בטבע, האם הסחר בר־קיימא, או אילו מינים בסכנת הכחדה - מאחר שמערכות איסוף המידע אינן מספקות". החוקרים קוראים להרחבת שיתופי הפעולה בין ממשלות, עסקים, מדענים וצרכנים, לטובת מסגרות פיקוח ונתונים מדויקים, שיבטיחו פעילות חוקית ושקופה ומניעת סיכוני הכחדה ובריאות בעתיד.