הסוכר נמצא בכל מקום: בעוגה של שבת, במשקה הקל בברית, בבמבה של הילדים ובפחית הקולה שנפתחת 'רק כדי להתרענן'. הוא נראה תמים, מתוק, מפנק – אבל פרופ' איתמר רז, מומחה עולמי לסוכרת ומנהל המועצה הלאומית לסוכרת ב-15 השנים האחרונות, קורא לו בשם הברור: רוצח שקט.

בראיון מיוחד לתוכנית "מתוק רצח" עם משה מנס הוא חושף נתונים מדאיגים במיוחד עבור הציבור החרדי: אם לא נשנה הרגלים – כל ילד שלישי שנולד היום עלול לפתח סוכרת סוג 2 בגיל 40-50!

סוכרת סוג 1 מול סוג 2: מה באמת מחבר ביניהם?

"ההבדל העיקרי הוא בגורם", מסביר פרופ' רז. "סוכרת סוג 1 היא מחלה אוטואימונית – הגוף תוקף את התאים המייצרים אינסולין. סוכרת סוג 2 נובעת מתנגודת לאינסולין וירידה הדרגתית בייצורו, בעיקר בגלל השמנה ותזונה לקויה". אבל המחבר המשותף הוא קריטי: רמת סוכר גבוהה בדם.

בשני המקרים היא גורמת לנזקים זהים – פגיעה בעיניים, בכליות, בעצבים, עלייה בסיכון לאירועי לב ומוח, וקטיעות גפיים. "ישראל לצערנו מובילה בעולם בקטיעות גפיים בגלל סוכרת", הוא מזהיר.

למה דווקא בציבור החרדי הסיכון גבוה יותר? פרופ' רז לא מהסס להצביע על הבעיות, אוכלוסיות חלשות בדרום, בצפון ובירושלים שם יש ריכוז גבוה של משפחות מרובות ילדים המזון הבריא יקר יותר. לחם לבן זול ומסובסד, פירות וירקות יקרים.

ומה הוא מזון מעובד?

"מה שאנחנו קונים בשקיות – במבה, ביסלי, חטיפים – מלא סוכר נסתר, מלח וחומרים מזיקים". הבעיה היא חוסר חינוך מגיל צעיר "אם לא נלמד ילד בגיל 3 לשתות מים ולא משקאות ממותקים – הפסדנו את המערכה".

כמה סוכר אנחנו באמת צורכים?

ילד צריך 6 כפיות סוכר ביום – בישראל מגיעים ל-20-30 כפיות! פחית קולה אחת = 6 כפיות סוכר 6-7 פחיות ביום = 36-42 כפיות. זה ממכר כמו לסם", אומר הפרופסור. "הסוכר משחרר דופמין במוח – אותו חומר שגורם להנאה מסמים. אנחנו רוצים עוד ועוד".

האם ניתן למנוע סוכרת סוג 2?

"חד משמעית כן!", הוא קובע. הדרכים העיקריות:שמירה על משקל תקין "אל תשמין". ואיך עושים את זה באמצעות תזונה נכונה, להפחית סוכר, שומנים רעים ומזון מעובד. להעדיף שומנים צמחיים על פני חיים. חינוך מגיל צעיר ללמד ילדים לשתות מים, לאכול ארוחות ביתיות מבושלות. ופעילות גופנית כאשר גם הליכה יומית עוזרת מאוד.

מה נעשה – ומה לא?

פרופ' רז משבח את סגן השר יעקב ליצמן על התוכנית הלאומית לסוכרת: סימון מדבקות אדומות על מוצרים עתירי סוכר/מלח/שומן – הוכח כיעיל, מס על משקאות ממותקים – הוריד צריכה. אבל הפרופסור גם מבקר: הכסף ממס הסוכר (מיליארד שקל!) כמעט לא הופנה לחינוך ולהנגשת מזון בריא. לא הוזלו מוצרים בריאים לאוכלוסיות חלשות. לא חינכו מספיק בגיל הרך.

הפרוסור רוצה לסיים עם מסר ישיר להורים החרדים "אם נמשיך ככה כל ילד שלישי יפתח סוכרת בגיל 40-50. אם יש לכם שישה ילדים – שניים עלולים לחלות". הפתרון בידיים שלנו: ללמד ילדים לשתות מים מגיל צעיר. להפוך משקאות ממותקים ועוגות ל"פינוק שבת" – לא לצריכה יומית. לבשל ארוחות ביתיות במקום להסתמך על מוצרים מוכנים מהפריזר.

"ילדים יכולים לחנך אותנו", אומר פרופ' רז ונותן דוגמה: "כך קרה עם חגורת בטיחות ועם פרחי בר שאסור לקטוף הילדים שינו את ההורים". רק בריאות – זה בידיים שלנו.

הסוכר אולי מתוק, אבל המחיר מר מאוד. הגיע הזמן להחליט: מתוק או חיים ארוכים ובריאים?