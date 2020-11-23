הפרופסור שמנהל את המועצה הלאומית בראיון מטלטל על תחלואה עם השלכות נוראיות שניתן למנוע בקלות | פגיעה בעיניים, בכליות, בילודה ובלחץ הדם|פחית קולה אחת = 6 כפיות סוכר | פירגון מפתיע לשר החרדי וביקורת על המדינה | איזה מוצרים לזרוק מהבית ומה כל אחד יכול לעשות (בריאות)
שיעור העוני זינק פי ארבעה, כל ילד שלישי סובל מהשמנת יתר, בתי הספר חושפים את הילדים לפגיעות והתעללויות, ויותר תלמידים נושרים ומועדים לפשיעה • הדו"ח השנתי של המועצה הלאומית לשלום הילד: תעודת עניות למדינת ישראל 2015 (בארץ)
דו"ח המועצה לשלום הילד, מציג נתונים קשים אודות מצב העוני בישראל, לפי הנתונים: קרוב למליון ילדים עניים, ילדים באיזורים החרדים נפגעים יותר בתאונות דרכים. יו"ר ש"ס בפועל דרעי מגיב לנתוני העוני ואומר: "מצב מדאיג ובלתי נסבל, על ראש הממשלה בנימין נתניהו להציג את תקציב 2013 לציבור עוד לפני הבחירות" (חדשות, בארץ)
נכדת מנהיג ה"נטורי קרתא" שנפטר לפני כחצי שנה, חגגה השבוע את אירוסיה עם בחיר ליבה - נער בן 15. המועצה לשלום הילד: "מוזר". אחד מדודי הכלה ביקש להרגיע כי החתונה צפויה להיערך בעוד שנה, כאשר יהיה החתן בן 16 וחצי