ביה״ח האוניברסיטאי באופסלה שבשבדיה רשם היסטוריה רפואית: השתלת תאי לבלב מהונדסים גנטית באמצעות טכנולוגיית CRISPR הצליחה לייצר אינסולין בגופו של מטופל עם סוכרת סוג 1 – מבלי שגופו ידחה את ההשתלה וללא צורך בתרופות לדיכוי המערכת החיסונית | ההישג פותח פתח למהפכה עולמית בטיפול במחלה הפוגעת ביותר מ–8 מיליון אנשים (בריאות)
אם אתם סובלים מסוכרת או אם יש מישהו סוכרתי בסביבתכם 'המדבקה החכמה' יכולות לגרום לו לאושר • פיתוח חדשני של מדבקות אינסולין יגרמו לחולי סוכרת לשים בצד את הזריקות, ואפילו את המשאבות • האם זה הסוף לדקירות? (בריאות)