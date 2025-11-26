בשורה לחולי סוכרת: משחה חדשה תחסוך את הצורך בזריקות הכואבות

חוקרים פיתחו פולימר (חומר העשוי ממולקולות ענק שרשרתיות) חדש שחודר דרך העור ויכול לשאת אינסולין אל תוך הגוף – פיתוח שעשוי בעתיד להוות חלופה להזרקות המקובלות כיום בהם משתמשים חולי סוכרת.

באופן רגיל, המבנה הטבעי של העור יוצר מחסום משמעותי בפני העברה של תרופות גדולות, ובמיוחד מולקולות מורכבות כמו אינסולין. בצוות המחקר מצאו דרך לאפשר לפולימר לחדור דרך שכבות העור השונות בצורת משחה, מבלי לגרום לנזק לרקמה.

כאשר אינסולין חובר לפולימר החדש, הוא הצליח להפחית את רמות הסוכר בדם במודלים של בעלי חיים הסובלים מסוכרת, ובקצב דומה כמעט להזרקה ישירה של אינסולין.

הפיתוח מעלה תקווה לדרך לא־פולשנית להחדיר לגוף תרופות מורכבות נוספות, אך החוקרים מדגישים כי עדיין נדרשת בדיקה ארוכת טווח של בטיחות השימוש בטכנולוגיה החדשה.

מעבר לפוטנציאל המדעי, המשמעות של חידוש כזה עבור חולי סוכרת עשויה להיות דרמטית: כיום רבים נדרשים להזריק אינסולין מספר פעמים ביום, תהליך לא נוח ולעיתים כואב, המצריך שימוש במחטים, שמירה על סטריליות, ומעקב מדויק אחר מינונים. הזרקות חוזרות יכולות לגרום גם לרגישות באזור ההזרקה, לעיתים להיווצרות גושים תת־עוריים, ובמקרים מסוימים יוצרות חשש או התנגדות פסיכולוגית לטיפול.

היכולת להעביר אינסולין דרך העור ללא מחטים עשויה להפוך את הטיפול היומיומי לקל ונגיש יותר, להפחית עומס רגשי ופיזי על המטופלים, ולאפשר בקרה טובה יותר על רמות הסוכר. החוקרים מקווים שהטכנולוגיה תוכל בעתיד לשמש גם לחומרים טיפוליים אחרים, ובכך לפתוח דלת חדשה לעולם שלם של טיפולים לא פולשניים.