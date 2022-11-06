נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קבע לפני שבוע בהצהרה שמסר כי פרצטמול, המוכר בישראל כ'אקמול', הוא מסוכן עבור נשים הרות וגורם למומים ואוטיזם בעוברים, לא עלינו | טראמפ דרש משר הבריאות מתנגד החיסונים קנדי לאתר את הגורם לאוטיזם, והחליט: האקמול אשם (חדשות, בעולם)
מה באמת מכילים הכדורים, הגלולות ושאר הסוגים של התרופות לשיכוך כאבים? מהם הסיכונים הטמונים בהם לצד התועלת המיידית? שושי הלר עם המדריך המלא * למשל: חשוב ביותר לפנות לרופא במקרה של תופעות לוואי כגון: קוצר נשימה, כאבים בחזה, חום גבוה שאינו מגיב לתרופה במשך יומיים, גרד, צהבת, כאבי בטן והקאות ממושכים, או ערפול ואובדן הכרה