נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר ביום שישי האחרון על טענותיו נגד שימוש בתרופה טיילנול המוכרת בישראל כ'אקמול', ועל קריאתו לשנות את מתווה חיסוני הילדים, מהלך שעורר התנגדות חריפה בקהילה הרפואית.

במסרים פומביים, בבית הלבן וברשתות החברתיות, קרא טראמפ לנשים בהריון להימנע מטיילנול אלא אם אין ברירה, והמליץ שלא לתת את התרופה לילדים קטנים "כמעט בשום מקרה".

בדבריו חזר טראמפ גם על עמדותיו השנויות במחלוקת בנוגע לחיסונים. הוא דרש שחיסונים מסוימים יינתנו בשלוש זריקות נפרדות ולא במנה אחת, שחיסון האבעבועות יינתן בנפרד, שחיסון הפטיטיס B יידחה עד גיל 12 לפחות, ושכלל החיסונים יחולקו לחמישה ביקורים רפואיים שונים. טראמפ פרסם את ההנחיות גם ב-Truth Social תוך שימוש בהדגשות באותיות גדולות.

הקהילה המדעית הגיבה בתקיפות. מומחים בארגוני רפואה ואוטיזם הזכירו כי מחקרים מקיפים שנערכו לאורך עשרות שנים מצאו שאצטמינופן, החומר הפעיל בטיילנול, נחשב בטוח בהריון כל עוד הוא ניתן לפי הוראות רופא. לדבריהם, פיצול החיסונים למספר רב של מנות עלול להביא לירידה בשיעורי ההתחסנות בשל עומס הביקורים וחסמים נגישות.

בארגונים ממשלתיים רשמיים כמו ה-FDA ניסו לרכך את המסר והדגישו שאין כל הוכחה לקשר סיבתי בין טיילנול לאוטיזם. לטענתם, מדובר לכל היותר בקשר סטטיסטי חלקי שמצריך בחינה נוספת. גורמי הבריאות המליצו לנשים בהריון להתייעץ עם רופאיהן לפני קבלת החלטות ולא להימנע מתרופות נחוצות.

הדברים הזכירו לרבים את תקופת מגפת הקורונה, שבה טראמפ הפיץ הצעות רפואיות בלתי מבוססות, דוגמת שימוש בתרופות שלא הוכחו או אף רעיונות מסוכנים כמו שתיית חומרי חיטוי.

לפני שבוע אמר טראמפ את המילים הבאות שזרעו בהלה בציבור האמריקני: "אל תיקחו טיינול. אל תיקחו אותו."

"אם את בהריון, אל תיקחי טיינול, ואל תתני אותו לתינוק אחרי שהוא נולד."

"אין בזה שום חיסרון. אל תיקחי את זה. את תהיי לא נוחה. זה אולי לא יהיה קל, אבל אל תיקחי את זה אם את בהריון."

"נשים בהריון, אל תשתמשו בטיינול אלא אם זה נחוץ לחלוטין, אל תתנו טיינול לילד הקטן שלכם כמעט בשום סיבה..."

כאמור, רופאים בארצות הברית מחו נמרצות על הדברים של הנשיא והדגישו כי לא קיימות הוכחות רפואיות לקשר בין אוטיזם לפרצטמול.

פרשנים אומרים כי הנשיא הטיל על שר הבריאות שלו למצוא סיבות רפואיות לאוטיזם - דבר שחוקרים נכשלו בו עד כה, וכעת מצא "שעיר לעזאזל" בדמות הפרצטמול ללא כל הוכחה.