ארבעה אנשי אכיפה נפצעו בשבת בירי בכפר קרבונדייל שבדרום טופיקה, לאחר שהוזעקו לבית פרטי בעקבות דיווח "קלאסי" על אלימות במשפחה.

על פי הודעת סוכנות החקירות של קנזס, החשוד, צעיר בן עשרים ושתיים, נפגע במהלך האירוע ומת בזירה. סבו בן השבעים ושבע נפצע גם הוא, אולם מצבו יציב.

הירי החל בסביבות עשר שלושים. שלושה סגני שריף ממחוז אוסג' ולוחם מסיירת הכבישים של קנזס ספגו אש זמן קצר לאחר שנכנסו לשטח הבית.

שני סגנים הובהלו לניתוח בבית חולים בטופיקה ומצבם טוב, סגן נוסף שוחרר לאחר טיפול, ואיש הסיירת הועבר להמשך טיפול במרכז הרפואי של אוניברסיטת קנזס.

מפקד הסיירת, אריק סמית, מסר במסיבת עיתונאים שהתקיימה בספריית העיר כי הירי פרץ בתוך פחות מעשר דקות מרגע הגעת הכוחות. לדבריו, הצוותים לא הספיקו לפתוח בהליך טיפול באירוע לפני שנורו.

העיירה קרבונדייל, שבה חיים כאלף ושלוש מאות תושבים, לא הורגלה לאירועים מסוג זה.

שכנים המתגוררים לאורך הכביש שבו נמצא הבית סיפרו כי לא הבחינו בעבר בבעיות מיוחדות במשפחה, וכי מפגשים עם בני הבית היו שגרתיים ורגועים.

אחד מהם אמר כי ראה כלי רכב של כוחות אכיפה חולפים במהירות חריגה עוד לפני שנודעו פרטי האירוע.

אחד השכנים תיאר את הצעיר כ"בחור נחמד", והיה בהלם לאחר האירוע הקשה.

"הוא היה מחבק אותנו כשהיה בא לבקר", אמר השכן. "אני מתפלל לרפואתם של השוטרים".