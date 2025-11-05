כיכר השבת
סיכוי כפול למוות במהלך תקופת המעקב

"סיכון גבוה לאי ספיקת לב" | התוסף הטבעי נמצא מסוכן לבריאות

מחקר חדש של איגוד הלב האמריקאי מצא כי נטילה יומיומית של תרופת המרשם לנידודי שינה - מלטונין - במשך שנה ומעלה מלווה בסיכון גבוה פי 1.9 לאי-ספיקת לב ובסיכוי כפול לתמותה אצל מבוגרים הסובלים מאינסומניה | המומחים מזהירים: "יש להתייחס בזהירות - מדובר בהתראות ראשוניות ולא בהוכחת קשר סיבתי חד-משמעי" (בריאות)

סיכון גבוה לאי ספיקת לב. מלטונין (צילום: Shutterstock)

מלטונין, התוסף הטבעי שנחשב לבטוח ומעצים שינה, התגלה כגורם שעלול להיות מסוכן ל הלב כשנצרך לאורך זמן. מחקר מקיף של איגוד הלב האמריקאי, שהתבסס על נתוני 130,828 מבוגרים הסובלים מהפרעות שינה, חשף כי שימוש במלטונין למשך לפחות 12 חודשים העלה את הסיכוי לחלות באי-ספיקת לב ב-90% לעומת אלו שלא נטלו את החומר.​

החוקרים ניתחו רשומות בריאות לאורך חמש שנים, והשוו בין אלו שנוטלים מלטונין לבין מי שמעולם לא השתמש בתוסף. לא רק שהתברר כי הסיכון לחלות בלב גבוה יותר, אלא שמטופלי מלטונין נמצאו גם בסיכון פי 3.5 לאשפוז בגין אי-ספיקת לב, ובסיכוי כפול למות במהלך תקופת המעקב.

ד"ר אקנאדיליצ'וקו נדדי, שהוביל את המחקר, הסביר כי הנתונים מפתיעים על רקע תדמיתו הבטוחה של מלטונין. הוא הוסיף כי ייתכן והסיבה היא שעצם הצורך הקבוע במלטונין לתפקוד שינה תקין מסגיר בעיה רפואית בסיסית שטרם אובחנה - כמו מחלות לב כרוניות, דיכאון או רמות סטרס ועייפות גבוהות.

עם זאת, מומחים מתחום רפואת השינה מדגישים כי מדובר בהתראת בטיחות ראשונית בלבד: "המחקר מראה מתאם - לא סיבתיות מוחלטת. יש לבצע מחקרים מבוקרים ומעמיקים יותר כדי לוודא האם המלטונין עצמו הוא הגורם, או שמדובר בגורמים נלווים".

בנוסף, החוקרים מציינים כי לבעיה יש היבטים מורכבים - כמו העובדה שמלטונין נמכר ללא מרשם בארה"ב וחלק מהמשתמשים בו כלל לא תועדו ברשומות הבריאות; גם עוצמת האינסומניה והמצבים הנפשיים לא נמדדו ישירות, ולפיכך ייתכן שהתוצאות מושפעות ממאפיינים אישיים שטרם נותחו לעומק.

לסיכום, המומחים ממליצים לציבור להיוועץ עם רופא טרם שימוש ממושך במלטונין, ולהפנות תשומת לב לגורמי רקע רפואיים שעלולים להוביל להפרעות שינה. השאלה האם מלטונין בטוח לשימוש ארוך טווח - נותרה בינתיים ללא תשובה חד-משמעית ומחכה למחקרים נוספים.

