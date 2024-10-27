מחקר חדש של איגוד הלב האמריקאי מצא כי נטילה יומיומית של תרופת המרשם לנידודי שינה - מלטונין - במשך שנה ומעלה מלווה בסיכון גבוה פי 1.9 לאי-ספיקת לב ובסיכוי כפול לתמותה אצל מבוגרים הסובלים מאינסומניה | המומחים מזהירים: "יש להתייחס בזהירות - מדובר בהתראות ראשוניות ולא בהוכחת קשר סיבתי חד-משמעי" (בריאות)
רגע לפני שעת השינה, כשהבית אמור להיות שקט ורגוע, מתחיל המרתון: הילד מתעקש לשאול שאלות פילוסופיות, להתנסות בתרגילי התעמלות חדשים או לדון בתפריט הארוחה הבאה. אחרי שהשירים והסיפורים לא עוזרים, אתם מוצאים את עצמכם שוקלים את הפתרון המפתיע - מלטונין. אבל האם זה באמת הכרטיס לשינה המתוקה? (מאמע, נשים, הורות)