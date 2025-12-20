שוב זה קורה: ילד בן 4 מצפון הארץ, נפטר כתוצאה מסיבוכי שפעת

הנגיף לא עוצר: ילד כבן ארבע, תושב צפון הארץ - נפטר במהלך השבת כתוצאה ממחלת השפעת. במשרד הבריאות הדגישו כי הילד בריא בדרך כלל, אך לא היה מחוסן כנגד שפעת.

נזכיר כי תחלואת השפעת בישראל נמצאת בעליה, וכי זהו המקרה החמישי השנה של ילד שנפטר משפעת.

בנוסף הדגישו במשרד על התחסנות כלל האוכלוסייה בהקדם, עוד הודגש כי אף שהחיסון כנגד שפעת אינו מונע לחלוטין תחלואה הוא מפחית ברוב המקרים את החומרה.

בהמשך ההודעה נאמר כי "בשל עקרון הזהירות המונעת, ממליץ משרד הבריאות לאוכלוסיות בסיכון לשקול עטיית מסיכות במקומות סגורים ובהתקהלויות".

כמו כן, "ממליץ המשרד על עטיית מסכות לצוותים רפואיים ולמבקרים בבתי אבות ובמוסדות גריאטריים".