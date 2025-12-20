כיכר השבת
זהו המקרה החמישי

שוב זה קורה: ילד בן 4 מצפון הארץ, נפטר כתוצאה מסיבוכי שפעת

ילד כבן ארבע נפטר כתוצאה ממחלת השפעת, הילד תושב צפון הארץ הגיע במצב החייאה לבית החולים - שם הרופאים נאלצו לקבוע את את מותו (בריאות, בארץ)

חיסון נגד שפעת (צילום: דוד כהן, פלאש 90)

הנגיף לא עוצר: ילד כבן ארבע, תושב צפון הארץ - נפטר במהלך השבת כתוצאה ממחלת השפעת. במשרד הבריאות הדגישו כי הילד בריא בדרך כלל, אך לא היה מחוסן כנגד שפעת.

נזכיר כי תחלואת השפעת בישראל נמצאת בעליה, וכי זהו המקרה החמישי השנה של ילד שנפטר משפעת.

בנוסף הדגישו במשרד על התחסנות כלל האוכלוסייה בהקדם, עוד הודגש כי אף שהחיסון כנגד שפעת אינו מונע לחלוטין תחלואה הוא מפחית ברוב המקרים את החומרה.

בהמשך ההודעה נאמר כי "בשל עקרון הזהירות המונעת, ממליץ משרד הבריאות לאוכלוסיות בסיכון לשקול עטיית מסיכות במקומות סגורים ובהתקהלויות".

כמו כן, "ממליץ המשרד על עטיית מסכות לצוותים רפואיים ולמבקרים בבתי אבות ובמוסדות גריאטריים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר