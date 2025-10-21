שינה איכותית היא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר לבריאות ולתפקוד היום-יומי שלנו. אך איך נוכל לדעת אם השינה שאנו מקבלים אכן מספקת את צורכי הגוף והנפש? מחקר חדש שנערך בקנדה ובסינגפור, בקרב 770 צעירים בריאים בגילאי 22–36, חושף חמישה פרופילי שינה ייחודיים המתקשרים לא רק להתנהגות והרגלים, אלא גם לאופן שבו המוח שלנו פועל ומאורגן.

המשתתפים במחקר השיבו לשאלונים על דפוסי שינה, בריאות, אורח חיים ואישיות, ונבדקו גם באמצעות MRI כדי למפות את פעילות הרשתות המוחיות. לכל אחד מהפרופילים נמצא קשר ברור לבריאות הנפשית, לתפקוד הקוגניטיבי ולהרגלים יומיומיים:

פרופיל 1: דפוס שינה המתאפיין בשינה ירודה, קושי להירדם, תסכולים במהלך היום - מקושר לדיכאון, חרדה ורמות מתח גבוהות.

דפוס שינה המתאפיין בשינה ירודה, קושי להירדם, תסכולים במהלך היום - מקושר לדיכאון, חרדה ורמות מתח גבוהות. פרופיל 2: דפוס שינה המתאפיין בעייפות והפרעות ביום ללא קשיי שינה - אופייני לבעיות קשב (הפרעות קשב וריכוז) ותגובתיות גבוהה ללחץ.

דפוס שינה המתאפיין בעייפות והפרעות ביום ללא קשיי שינה - אופייני לבעיות קשב (הפרעות קשב וריכוז) ותגובתיות גבוהה ללחץ. פרופיל 3: דפוס שינה המתאפיין בשימוש תדיר בתרופות לצורך הירדמות (כדורי שינה) - משפיע לרעה על הזיכרון והזיהוי הרגשי, אך מלווה בסיפוק מסויים.

דפוס שינה המתאפיין בשימוש תדיר בתרופות לצורך הירדמות (כדורי שינה) - משפיע לרעה על הזיכרון והזיהוי הרגשי, אך מלווה בסיפוק מסויים. פרופיל 4: דפוס שינה המתאפיין בחוסר בשעות שינה (פחות מ-6–7 שעות) - מוביל לירידה ביכולות חשיבה, תגובתיות איטית, התנהגות אגרסיבית וחוסר הסכמה.

דפוס שינה המתאפיין בחוסר בשעות שינה (פחות מ-6–7 שעות) - מוביל לירידה ביכולות חשיבה, תגובתיות איטית, התנהגות אגרסיבית וחוסר הסכמה. פרופיל 5: דפוס שינה המתאפיין בתעוררויות מרובות, השתנה לילית והפרעות נשימה - קשור להתנהגות אגרסיבית, ירידה קוגניטיבית, חרדה ושימוש בחומרים ממכרים.

​לדברי החוקרים, גם אנשים בריאים ללא אבחנה פסיכיאטרית עלולים להימצא באחד הפרופילים, דבר המצביע על פוטנציאל לניבוי בעיות עתידיות והכוונת טיפולים מותאמים אישית.

הקשרים שנמצאו בין פרופילי השינה למבנה הרשתות המוחיות רומזים על חשיבות ארגון המוח לבריאות הנפש והגוף, אך יש צורך במחקר נוסף לבירור מלא של ההשפעות.

אז איך תשפרו את השינה שלכם? ההמלצות הן: הקפידו על פעילות גופנית קבועה (20–30 דקות ביום), שימרו על מיטה נוחה ותומכת, הגבילו צריכת אלכוהול ובצעו אכילה מוגבלת לפני השינה, שמרו על סביבה רגועה וחשוכה בחדר השינה, הקפידו על שגרת שינה מסודרת והפחיתו שימוש במסכים בשעה שלפני השינה.

זכרו: שינה איכותית לא רק מגינה על בריאותנו הפיזית - היא חיונית לתפקוד קוגניטיבי, לוויסות רגשי ולשיפור מצב הרוח. במקרה של קשיים או הפרעות בשינה, מומלץ להתייעץ עם רופא המשפחה לקבלת טיפול מותאם אישית.

מקור:

Perrault, A. A., Kebets, V., Kuek, N. M. Y., Cross, N. E., Tesfaye, R., Pomares, F. B., ... & Laird, A. R. (2025). Identification of five sleep-biopsychosocial profiles with specific neural signatures linking sleep variability with health, cognition, and lifestyle factors. PLOS Biology, 23 (10), e3003399.