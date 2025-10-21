כיכר השבת
מחקר חדש חושף

הכירו את "חמשת פרופילי השינה" וכיצד הם משפיעים על הבריאות שלנו

מחקר חדש מזהה חמישה פרופילי שינה ייחודיים בקרב צעירים בריאים, ומדגיש קשרים ברורים בין דפוסי שינה, פעילות מוחית ואיכות הבריאות הנפשית והפיזית | כל פרופיל שינה מתאפיין בארגון מוחי ייחודי, משפיע על תפקוד קוגניטיבי, רווחה נפשית, התנהגות ואפילו נטייה לבעיות עתידיות | הממצאים מספקים תובנות חדשות כיצד אפשר להתאים התערבויות אישיות לשיפור איכות השינה והבריאות הכוללת (בריאות)

פרופיל השינה שלכם משפיע על הבריאות (צילום: Shutterstock)

שינה איכותית היא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר ל ולתפקוד היום-יומי שלנו. אך איך נוכל לדעת אם השינה שאנו מקבלים אכן מספקת את צורכי הגוף והנפש? מחקר חדש שנערך בקנדה ובסינגפור, בקרב 770 צעירים בריאים בגילאי 22–36, חושף חמישה פרופילי שינה ייחודיים המתקשרים לא רק להתנהגות והרגלים, אלא גם לאופן שבו המוח שלנו פועל ומאורגן.

המשתתפים במחקר השיבו לשאלונים על דפוסי שינה, בריאות, אורח חיים ואישיות, ונבדקו גם באמצעות MRI כדי למפות את פעילות הרשתות המוחיות. לכל אחד מהפרופילים נמצא קשר ברור לבריאות הנפשית, לתפקוד הקוגניטיבי ולהרגלים יומיומיים:

  • פרופיל 1: דפוס שינה המתאפיין בשינה ירודה, קושי להירדם, תסכולים במהלך היום - מקושר לדיכאון, חרדה ורמות מתח גבוהות.
  • פרופיל 2: דפוס שינה המתאפיין בעייפות והפרעות ביום ללא קשיי שינה - אופייני לבעיות קשב (הפרעות קשב וריכוז) ותגובתיות גבוהה ללחץ.
  • פרופיל 3: דפוס שינה המתאפיין בשימוש תדיר בתרופות לצורך הירדמות (כדורי שינה) - משפיע לרעה על הזיכרון והזיהוי הרגשי, אך מלווה בסיפוק מסויים.
  • פרופיל 4: דפוס שינה המתאפיין בחוסר בשעות שינה (פחות מ-6–7 שעות) - מוביל לירידה ביכולות חשיבה, תגובתיות איטית, התנהגות אגרסיבית וחוסר הסכמה.
  • פרופיל 5: דפוס שינה המתאפיין בתעוררויות מרובות, השתנה לילית והפרעות נשימה - קשור להתנהגות אגרסיבית, ירידה קוגניטיבית, חרדה ושימוש בחומרים ממכרים.

​לדברי החוקרים, גם אנשים בריאים ללא אבחנה פסיכיאטרית עלולים להימצא באחד הפרופילים, דבר המצביע על פוטנציאל לניבוי בעיות עתידיות והכוונת טיפולים מותאמים אישית.

הקשרים שנמצאו בין פרופילי השינה למבנה הרשתות המוחיות רומזים על חשיבות ארגון המוח לבריאות הנפש והגוף, אך יש צורך במחקר נוסף לבירור מלא של ההשפעות.

אז איך תשפרו את השינה שלכם? ההמלצות הן: הקפידו על פעילות גופנית קבועה (20–30 דקות ביום), שימרו על מיטה נוחה ותומכת, הגבילו צריכת אלכוהול ובצעו אכילה מוגבלת לפני השינה, שמרו על סביבה רגועה וחשוכה בחדר השינה, הקפידו על שגרת שינה מסודרת והפחיתו שימוש במסכים בשעה שלפני השינה.

זכרו: שינה איכותית לא רק מגינה על בריאותנו הפיזית - היא חיונית לתפקוד קוגניטיבי, לוויסות רגשי ולשיפור מצב הרוח. במקרה של קשיים או הפרעות בשינה, מומלץ להתייעץ עם רופא המשפחה לקבלת טיפול מותאם אישית.

מקור:

Perrault, A. A., Kebets, V., Kuek, N. M. Y., Cross, N. E., Tesfaye, R., Pomares, F. B., ... & Laird, A. R. (2025). Identification of five sleep-biopsychosocial profiles with specific neural signatures linking sleep variability with health, cognition, and lifestyle factors. PLOS Biology, 23 (10), e3003399.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הבריאות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר